El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aerolíneas de todo el mundo anuncian retrasos y cancelaciones de vuelos tras los fallos detectados por Airbus

Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores angulas en Asturias?

Este listado elaborado por Yantar, el suplemento decano de gastronomía asturiana, pone el foco en este plato

Yantar

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:12

Comenta

Son casi inaccesibles, somos conscientes, pero siguen siendo una referencia en Asturias y en España. Generan debate sobre su alto precio, basado en poca oferta y mucha demanda. Y sobre su valor gastronómico. Apenas tienen sabor, pero su delicadeza y su textura solo la entiendes cuando las comes. Las angulas son un manjar, pero es importante que estén frescas y que hayan sido correctamente tratadas en su muerte. Eso requiere profesionalidad. Estos son los sitios más fiables para comer estos deseados alevines.

  1. 10

    San Juan de la Arena

    La escollera

Es otro 'restaurante mítico de las jornadas de la angula', donde no falta 'la cazuela, salteadas al momento'.

  1. 9

    San Juan de la Arena

    El sibarita

Son 'unos veteranos de la angula', es sin duda 'un sitio de referencia'. Defienden 'el oro blanco del Nalón', al ajillo.

  1. 8

    Ribadesella

    El campanu

Expertos 'en comprar la primera angula', 'la mejor'. Las ponen 'a la cazuela, como toda la vida'.

  1. 7

    Bustio, Ribadedeva

    Casa Seín

Aquí 'las tratan muy bien', 'tienen vivero propio' y 'son especialistas en estos alevines, cocinados al estilo clásico'.

  1. 6

    Antromero, Carreño

    El hórreo

Las trabajan 'en ocasiones puntuales durate la temporada'. «Siempre las han valorado muy bien y han gustado mucho'.

  1. 5

    San Juan de la Arena

    El pescador

Es 'un clásico de este manjar', siempre 'atentos a las mejores capturas'. 'Conocen el producto' y 'se esmeran en cuidarlo'.

  1. 4

    Playa de Vega, Ribadesella

    Güeyumar

Las preparan 'a la brasa, delicadeza pura'. También 'las elabora en conserva, todo un lujo'. 'Las hace muy bien'.

  1. 3

    Prendes, Carreño

    Casa Gerardo

Pedro y Marcos llevan muchos años 'trabajando la mejor angula con proveedores de confianza'. Pruébalas 'pilpileadas'.

  1. 2

    Salinas

    Real balneario

Isaac 'conoce muy bien el producto y los proveedores', 'la trabaja con mucho cuidado' y 'la ofrece impecablemente tratada'.

  1. 1

    Ribadesella

    La huertona

Es un templo del producto y 'un lugar perfecto para disfrutar de la angula', que ahora mismo está en su mejor época. Las preparan 'salteadas con ajo, al estilo clásico', pero también 'en ensalada, con limón, algo que algunos consideran un sacrilegio pero que consigue un resultado increible'. Otra propuesta es 'con huevo frito, sorprendente', 'todas las preparaciones que hace José están perfectas, la materia prima aquí se respeta'.

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores angulas en Asturias?

Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores angulas en Asturias?