Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores angulas en Asturias?

Yantar Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:12 Comenta Compartir

Son casi inaccesibles, somos conscientes, pero siguen siendo una referencia en Asturias y en España. Generan debate sobre su alto precio, basado en poca oferta y mucha demanda. Y sobre su valor gastronómico. Apenas tienen sabor, pero su delicadeza y su textura solo la entiendes cuando las comes. Las angulas son un manjar, pero es importante que estén frescas y que hayan sido correctamente tratadas en su muerte. Eso requiere profesionalidad. Estos son los sitios más fiables para comer estos deseados alevines.

10 San Juan de la Arena La escollera

Es otro 'restaurante mítico de las jornadas de la angula', donde no falta 'la cazuela, salteadas al momento'.

9 San Juan de la Arena El sibarita

Son 'unos veteranos de la angula', es sin duda 'un sitio de referencia'. Defienden 'el oro blanco del Nalón', al ajillo.

8 Ribadesella El campanu

Expertos 'en comprar la primera angula', 'la mejor'. Las ponen 'a la cazuela, como toda la vida'.

7 Bustio, Ribadedeva Casa Seín

Aquí 'las tratan muy bien', 'tienen vivero propio' y 'son especialistas en estos alevines, cocinados al estilo clásico'.

6 Antromero, Carreño El hórreo

Las trabajan 'en ocasiones puntuales durate la temporada'. «Siempre las han valorado muy bien y han gustado mucho'.

5 San Juan de la Arena El pescador

Es 'un clásico de este manjar', siempre 'atentos a las mejores capturas'. 'Conocen el producto' y 'se esmeran en cuidarlo'.

4 Playa de Vega, Ribadesella Güeyumar

Las preparan 'a la brasa, delicadeza pura'. También 'las elabora en conserva, todo un lujo'. 'Las hace muy bien'.

3 Prendes, Carreño Casa Gerardo

Pedro y Marcos llevan muchos años 'trabajando la mejor angula con proveedores de confianza'. Pruébalas 'pilpileadas'.

2 Salinas Real balneario

Isaac 'conoce muy bien el producto y los proveedores', 'la trabaja con mucho cuidado' y 'la ofrece impecablemente tratada'.

1 Ribadesella La huertona

Es un templo del producto y 'un lugar perfecto para disfrutar de la angula', que ahora mismo está en su mejor época. Las preparan 'salteadas con ajo, al estilo clásico', pero también 'en ensalada, con limón, algo que algunos consideran un sacrilegio pero que consigue un resultado increible'. Otra propuesta es 'con huevo frito, sorprendente', 'todas las preparaciones que hace José están perfectas, la materia prima aquí se respeta'.