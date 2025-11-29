Ranking de Yantar: ¿dónde se comen las mejores angulas en Asturias?

Yantar
Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:12
Son casi inaccesibles, somos conscientes, pero siguen siendo una referencia en Asturias y en España. Generan debate sobre su alto precio, basado en poca oferta y mucha demanda. Y sobre su valor gastronómico. Apenas tienen sabor, pero su delicadeza y su textura solo la entiendes cuando las comes. Las angulas son un manjar, pero es importante que estén frescas y que hayan sido correctamente tratadas en su muerte. Eso requiere profesionalidad. Estos son los sitios más fiables para comer estos deseados alevines.
-
10San Juan de la Arena
La escollera
Es otro 'restaurante mítico de las jornadas de la angula', donde no falta 'la cazuela, salteadas al momento'.
-
9San Juan de la Arena
El sibarita
Son 'unos veteranos de la angula', es sin duda 'un sitio de referencia'. Defienden 'el oro blanco del Nalón', al ajillo.
-
8Ribadesella
El campanu
Expertos 'en comprar la primera angula', 'la mejor'. Las ponen 'a la cazuela, como toda la vida'.
-
7Bustio, Ribadedeva
Casa Seín
Aquí 'las tratan muy bien', 'tienen vivero propio' y 'son especialistas en estos alevines, cocinados al estilo clásico'.
-
6Antromero, Carreño
El hórreo
Las trabajan 'en ocasiones puntuales durate la temporada'. «Siempre las han valorado muy bien y han gustado mucho'.
-
5San Juan de la Arena
El pescador
Es 'un clásico de este manjar', siempre 'atentos a las mejores capturas'. 'Conocen el producto' y 'se esmeran en cuidarlo'.
-
4Playa de Vega, Ribadesella
Güeyumar
Las preparan 'a la brasa, delicadeza pura'. También 'las elabora en conserva, todo un lujo'. 'Las hace muy bien'.
-
3Prendes, Carreño
Casa Gerardo
Pedro y Marcos llevan muchos años 'trabajando la mejor angula con proveedores de confianza'. Pruébalas 'pilpileadas'.
-
2Salinas
Real balneario
Isaac 'conoce muy bien el producto y los proveedores', 'la trabaja con mucho cuidado' y 'la ofrece impecablemente tratada'.
-
1Ribadesella
La huertona
Es un templo del producto y 'un lugar perfecto para disfrutar de la angula', que ahora mismo está en su mejor época. Las preparan 'salteadas con ajo, al estilo clásico', pero también 'en ensalada, con limón, algo que algunos consideran un sacrilegio pero que consigue un resultado increible'. Otra propuesta es 'con huevo frito, sorprendente', 'todas las preparaciones que hace José están perfectas, la materia prima aquí se respeta'.