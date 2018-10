Receta: La tarta de queso que puedes hacer en 15 minutos Tarta de queso Con seis ingredientes básicos y un microondas cerca, puede salir de cualquier apuro gastronómico JESSICA M. PUGA Gijón Martes, 2 octubre 2018, 20:23

Cuántas veces han llegado a su casa a la hora de merendar visitas no esperadas. Y cuántos invitados lo han hecho sobre aviso, obligándole a pasar más tiempo del deseado en la cocina. Si no puede o no quiere sufrir sobresaltos cada vez que llamen a la puerta, tome buena nota de esta receta de tarta de queso y yogur en microondas. Solo requiere 15 minutos de trabajo e ingredientes que a buen seguro tendrá cerca.

Ingredientes

- Tres huevos

- 200 gramos de queso de untar

- Tres yogures naturales (elegirlos de algún sabor también es posible)

- Un poco de maicena

- Azúcar

Elaboración

Pasamos por la batidora los yogures, los huevos, la maicena, el queso y tres cucharadas de azúcar. Reservamos.

En un cuenco apto para microondas, echamos cuatros cucharas de azúcar y tres de agua para hacer el caramelo. Lo metemos al microondas durante tres minutos a máxima potencia vigilando en todo momento que no se queme.

A continuación, impregnamos un recipiente con el caramelo y añadimos la mezcla resultante de la batidora. Lo metemos todo en el microondas durante unos 10 minutos a potencia media-fuerte. Pasado ese tiempo, comprobamos que la tarta esté lista pinchando con un cuchillo. Si sale manchado, es que la mezcla aún no está bien cuajada. Antes de empezar a comer, hay que esperar a que se enfríe.