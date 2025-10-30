Dos recetas sencillas para comerte Halloween El aguacate busca su hueco en la mesa durante la celebración más escalofriante del año, presumiendo de superpoderes y protagonizando propuestas dulces y saladas

La noche más terrorífica del año lleva a la mesa aterradoras recetas que recrean fantasmas, calaveras, órganos amputados y un sinfín de espeluznantes figuras que brincan del universo onírico de las pesadillas para exhibirse imponentes sobre el mantel.

La festividad atiborra a los niños de dulces, que al grito de truco o trato asaltan las casas o los comercios importando una costumbre 'yankee' que cada tiene menos de rareza a este lado del charco.

¿Es posible celebrar Halloween en clave saludable? Complicado.

A pesar de ello, la Organización Mundial del Aguacate anima a todos, desde los más pequeños a los más mayores, a aprovechar la fecha como «una oportunidad para incorporar opciones de snacks más saludables que favorezcan el bienestar».

Y lo hace proponiendo horripilantes, y a la vez atractivos, platos que entren por los ojos de los amantes de la fantasmagórica noche y enseñe a los más pequeños que, más allá del azúcar, la comida nutritiva puede ser «igual de divertida y deliciosa».

Si los músculos de Popeye aumentaban a velocidad de vértigo al engullir espinacas, el aguacate se presenta como un alimento 'prodigioso' en una noche de brujas y de misterio, atribuyéndose los siguientes superpoderes:

Una visión de miedo

La luteína es carotenoide que protege los ojos de la luz ultravioleta. Perfecto para avistar a cualquier fantasma que se te cruce en la oscuridad.

Energía para una noche de sustos

Las grasas monoinsaturadas convierten al aguacate en una fuente de energía constante que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Además, contiene más potasio que un plátano, lo que favorece la función muscular y previene los calambres después de una noche escapando de los espíritus.

Mente alerta

Las vitaminas del grupo B son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro y para mantener altos los niveles de energía mental. Es, pues, ideal para mantener la mente ágil mientras resuelves los trucos y tratos más terroríficos.

Recetas de Halloween con aguacate

Huevos diablo rellenos de aguacate

4 personas

Ingredientes

6 huevos

1 aguacate

1 cucharada de zumo de limón

1 pimiento rojo

Sal

Pimienta negra

Elaboración

Lavamos el pimiento, lo abrimos a la mitad, despepitamos y cortamos 12 'cuernos'.

Hervimos los huevos en abundante agua.

Pelamos, cortamos por la mitad y retiramos las yemas.

Cortamos el aguacate por la mitad, retiramos el hueso y extraemos la pulpa, que mezclamos con las yemas, zumo de limón, sal y pimienta negra.

Rellenamos las claras con la mezcla anterior, usando una manga pastelera con boquilla de estrella, y terminamos con los cuernos diabólicos

Dedos de bruja

Ingredientes

75 g mantequilla fundida

100 g azúcar

Un pellizco de sal

2 huevos

1 aguacate mediano

1 cucharadita de zumo de limón

225 g almendra molida o harina de almendra

100 g harina de trigo

Almendras enteras crudas y peladas

Mermelada de fresa, frambuesa, cereza,..

Opcional: colorante verde en gel (para potenciar el color)

Elaboración

Mezclamos todos los ingredientes excepto las almendras enteras y la mermelada y guardamos la masa en la nevera media hora.

Hacemos pequeños churros con la masa en forma de dedo, marcando las falanges con el lado romo de un cuchillo.

Colocamos una almendra en la punta de cada galleta, presionando con suavidad.

Llevamos al horno a entre 175 y 180 grados con calor arriba y abajo durante 15 minutos.

Una vez fría, decoramos el contorno de la almendra con mermelada.

