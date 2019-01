Diez 'snacks' para antes de ir a dormir

Si no puede acostarse con la sensación de tener el estómago vacío ni con el remordimiento de haber caído en la tentación por la noche, eche un vistazo a los siguientes productos. Le traemos una selección de 'snacks' que puede tomar antes de irse a dormir porque no engordan y hasta ayudan a conciliar el sueño. La clave es que sean ricos en grasas saludables y proteínas. Procure que la última comida sea un par de horas antes tumbarse para que el cuerpo pueda digerirla y recuerde el dicho: «desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo».

Cereales

Una taza de leche con cereales que no sean preparados ultra azucarados. También puede prepararlos con un poco de yogur, frutos secos, fresas y plátano.

Granola

Es un elaborado a base de copos de avena, nueces, almendras, miel, pipas y arándanos, entre otros ingredientes, y mucho más que una moda pasajera. Se puede tomar sola o con un poco de leche o yogur, por ejemplo. La Newyorkina es una empresa asturiana que la vende en tiendas y 'online' y, además, acaba de sacar la opción 'pink', con chocolate blanco.

Manzana/plátano

Consumir tanto la fruta patria como plátano siempre sirve para quitar el 'gusanillo'.

Requesón con frutos secos

No necesita mucha preparación. Un poquito de requesón sobre una rebanada pequeña de pan tostado y alternando nueces o almendras. Rápido y rico.

Pincho de pavo o jamón de York

Si lo tiene en lonchas, perfecto. Coja un par y métalas en pan integral. Pincho saludable listo.

Un vaso de leche caliente

Es lo más básico, pero nunca falla. Un vaso de leche bien caliente (con un poquito de miel si lo desea) hasta le ayudará a conciliar el sueño.

Salmón o atún

Son pescados perfectos para la noche porque tienen proteínas y omega3. Puede preparar una tosta con un poco de lechuga y salmón o atún.

Huevos cocidos

Son ricos en proteínas y saciarán su sensación de hambre sin impedir una buena digestión.