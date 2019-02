Manual para enamorar en cocina La gastronomía ofrece una amplia gama de posibilidades para celebrar San Valentín: platos especiales, regalos originales, postres y productos especiales para la fecha JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 14 febrero 2019, 03:27

Hoy, 14 de febrero, medio mundo celebra el día de San Valentín, festividad asociada a la Iglesia Católica cuyo origen hay que buscar, parece ser, en el siglo III. Fue entonces, en Roma, cuando un sacerdote llamado Valentín ignoró la orden del emperador Claudio II, empeñado este en tener soldados solteros por ser, pensaba, mejores guerreros. Desoyendo su mandato, el religioso seguía casando a jóvenes con sus damas. Su labor en pro del amor sirvió como ejemplo hasta el punto de que, aún hoy, muchos siglos después, se considera el 14 de febrero –fecha fijada con posterioridad– como un día especial para celebrar el afecto.

Ostra, arándanos y agua de mar Ingredientes: Seis ostras Para la vinagreta de arándanos: 300 gramos de arándanos, 45 gramos de almíbar txt (tanto por tanto de agua y azúcar), 20 gramos de vinagre Llagar de Oles y 30 gramos de aceite de oliva virgen extra. Para la espuma de agua de mar: 150 gramos de zumo de limón, 150 gramos de agua de mar, 150 gramos de almíbar txt y ocho gramos de gelatina. Elaboración: Para la vinagreta: triturar lo arándanos con el almíbar, colar para que no queden grumos y añadir el aceite de oliva virgen extra y el aceite. Emulsionar. Reservar. Para la espuma de mar: mezclar el zumo de limón, el agua de mar y el almíbar. Hidratar la gelatina y calentar un tercio de la mezcla anterior. Añadir la gelatina hidratada. Colar y pasar a un sifón. Enfriar en cámara e introducir una carga de gas. Reservar en cámara. Abrir las ostras en el momento de servir. Presentación: En un plato ligeramente hondo, poner una cuchara de vinagreta. Encima, la ostra y, al lado, la espuma de agua de mar. Espolvorear con ralladura de lima. Decorar con unos arándanos.

Sorprender a la pareja en el día de los enamorados es muy sencillo con solo ponerle un poquito de voluntad. Este es el primer ingrediente, el fundamental. Si la tiene, aunque le falten las ideas, está a tiempo de sorprender positivamente a esa persona especial. 'Yantar' le ofrece una guía fundamental para festejar el 14 de febrero apoyándose en el componente gastronómico. Encontrará un par de recetas aportadas por dos cocineros de la región y sustentadas en alimentos afrodisíacos (arándanos, rúcula y ostras). También hallará productos indispensables para regalar (bombones, tartas –el chocolate es fundamental–, así como champagne y vino de Cangas). La guía no se acaba ahí: si quiere ser original, las opciones relacionadas con la cocina para principiantes son muchas y variadas. Si las ideas no le vienen, que no cunda el pánico. Tan solo tiene que seguir leyendo.

Tarta bombonera La Confitería la Fe de Salvador, en pleno centro de Gijón, propone a sus clientes una amplia gama de dulces preparados con motivos románticos. El chocolate es un ingrediente importante de esta tarta, que decora con mensajes de San Valentín.

Muchos son los restaurantes de la región que aprovechan la semana de San Valentín para ofrecer a sus clientes un menú especial tomando como momento más importante el fin de semana que mañana empieza. Miguel Álvarez, del restaurante De Labra de Abuli (Oviedo) ha confeccionado uno que incluye bombón de foie y canelón de pato con crema de mostaza, entre otros platos. Para Yantar presenta una de las recetas que no faltan en la carta de su nuevo proyecto, el restaurante Doña Concha de Oviedo. Se trata de un globo de mozzarella y queso Rey Silo cuya paleta cromática, llena de tonos rojos, recuerda a cada momento que es San Valentín. También lo hacen la mayoría de ingredientes teniendo en cuenta que trabaja con mostaza, rúcula y albahaca, todos ellos con importante carga afrodisíaca.

Pralinés de chocolate El escaparate de la Confitería Vidal de Avilés está lleno de dulces concebidos para celebrar San Valentín. Su responsable, Emilio Vidal, presenta a 'Yantar' unos pralinés bañados en chocolate negro que elabora, por la fecha, con forma de corazón y con dibujos de tono romántico.

La propuesta del cocinero Luis Alberto Martínez es tan llamativa como sugerente. Presenta una ostra con arándanos y agua de mar que no forma parte de ningún menú especial de San Valentín, pero sí de la carta de su restaurante Casa Fermín (Oviedo). El ingrediente principal, la ostra, se sirve junto a una vinagreta de arándanos para cuya formulación utilizan vinagre hecho en Asturias. Concretamente el Llagar de Oles, elaborado por Martínez Sopeña. Una ralladura de lima y unos arándanos enteros completan la propuesta gastronómica para disfrutar de San Valentín.

El chocolate, el alimentos quizá más consumido el día de los enamorados, es la apuesta indiscutible de los negocios 'dulces' de la región. Si acostumbran a trabajarlo todos los días del año, el 14 de febrero más aún, al considerar el chocolate como el alimento afrodisíaco por excelencia. Contiene sustancias que son liberadoras de placer, como la teobromina y la feniletilamina.

Máquina de palomitas Con este aparato podrá hacer sus propias palomitas de maíz en casa. Se trata de un molde de silicona apto para microondas. Lo encontrará en la web de Lékué por 14,93 euros y también en la tienda de decoración La Oca de Gijón.

La Confitería Vidal de Avilés se dedica estos días por entero a la festividad de febrero. En su escaparate, además de las tartas, llaman la atención unos pralinés de chocolate con forma de corazón.

La Confitería La fe de Salvador, toda una institución en Gijón, aprovecha la misma forma para elaborar varias tiradas especiales de bombones. Ofrecen también a sus clientes la tarta bombonera con mensajes especiales.

Globo de mozzarella y Rey Silo Ingredientes: 50 gramos de queso Rey Silo rojo, 100 gramos de nata, 40 gramos de tomate pera, 40 gramos de tomates cherry, 40 gramos de tomates semisecos, 20 gramos de rúcula, 50 gramos de aceite de oliva, Cinco gramos de orégano y otros tantos de tomillo, 10 gramos de mostaza, 5 gramos de vinagre de Pedro Ximénez, 15 gramos de aceite de oliva virgen Elaboración: Para el relleno de Rey Silo: disolver en caliente el queso con la nata. Pasar por thermomix, colar y verter en el sifón. Introducir dos cargas de sifón y reservar. Mantener atemperado antes de su uso. Para los tomates: cortar los tomates pera en cuartos y despepitar. Reservar las pepitas.Ponerlos en gastronor con un poco de aceite de oliva, el orégano, el tomillo y la sal, y meter al horno a 100ºC durante 20 minutos, aproximadamente. Retirar la piel de los gajos de tomate y poner las pieles junto a las pepitas guardadas antes. Reservar la carne de los tomates en aceite de girasol hasta su uso. Por otro lado, asar los cherry con aceite, sal, azúcar y tomillo durante cinco minutos a 180ºC. Reservar en aceite de girasol hasta su uso. Poner las pieles y las pepitas en un cazo con azúcar y cocinar a fuego medio hasta que caramelize y se vea de una textura espesa. Entonces, triturar y colar. Reservar en biberón en la cámara. Cortar los tomates italianos a la mitad longitudinal y reservar. Para el globo de mozzarella: calentar agua a 70ºC e introducir la mozzarella en medallones de 2-3 centímetros de ancho. Dejar calentar hasta poder trabajarla con las manos y estirar. Poner hacia arriba sobre la boca del sifón y aplicar aire. Poner boca abajo el sifón y rellenar con cuidado de no romper el globo. Retirarlo y cerrar el globo por la parte inferior. Presentación: Poner los tomates en textura. Aliñar la rúcula con la vinagreta y hacer un bouquet en el plato como base del globo. En el centro, poner el globo.

La bebida no pasa desapercibida en esta fecha. Para regalar y disfrutar en pareja, las tiendas gourmet Aramburu y Coalla se decantan por un caldo de la Denominación de Origen Vino de Cangas y un champagne, respectivamente. Aramburu recomienda una botella de Pago del Narcea de la bodega Monasterio de Corias. Coalla propone redondear la fiesta con un champagne rosado, en concreto un Camille Saves Brut Grand Cru Rose.

Molde para bizcochos Un básico en cualquier celebración de San Valentín que se precie. Se trata de un molde con forma de corazón para hornear bizcochos en casa. El de la foto, rojo, cómo no, lo tiene disponible en la web de Lékué por 17,18 euros.

Al final, lo importante de San Valentín termina siendo el detalle. No hay que olvidar que la fiesta se instauró en el siglo V para acabar con las celebraciones lupercales en las que se sacrificaban animales.