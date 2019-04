Receta de los bollos preñaos Bollos preñaos No hay fiesta o espicha que se precie en Asturias sin bollos de pan rellenos de chorizo, cuya elaboración no es del todo complicada JESSICA M. PUGA Viernes, 5 abril 2019, 21:19

Comer bollos preñaos es una costumbre asturiana que puede presumir de remontarse años ha. Son unos bocadillos rellenos de chorizo asturiano que bien puede ir bañado a la sidra con una particularidad muy destacable: el relleno está dentro y no se percibe a simple vista, a no ser que la grasilla haya tintado el pan. Los bollos preñaos son tan típicos de Asturias que no pueden faltar en ninguna espicha o fiesta de prau que se precie. Su receta no es del todo complicada, pero es una de las menos llevadas a la práctica en casa. Así se preparan los bollos preñaos paso a paso:

Ingredientes para una docena de bollos preñaos:

Para la masa: medio kilo de harina panadera, 20 gramos de levadura, 330 centilitros de agua y 15 gramos de sal.

Tres chorizos asturianos

Elaboración:

Receta de los bollos preñaos, paso a paso / Pablo Nosti

- Mezclar a mano todos los ingredientes que necesita la masa. Echar primero la harina, la sal, la levadura y solo un poco de agua e ir amasando. Ir echando el resto de agua poco a poco. Cuando se acabe, amasar hasta que el resultado sea una mezcla elástica que no se pegue a los dedos.

- Dejar reposar la masa durante, al menos, una hora. Cubrir el bol con un paño de algodón húmedo. Necesita un bol grande porque va a crecer.

- Transcurrido el tiempo necesario, o sea, cuando la masa haya doblado su tamaño, echar un poco de harina en la encimera de la cocina y extender la masa.

- Dividir la masa en doce trozos iguales y aplastarlos dándoles forma horizontal.

- Colocar un trozo de chorizo en cada una de las porciones.

- Cerrar la masa logrando un rollito. El tamaño óptimo de los bollos preñaos no supera el de un puño cerrado. Es importante sellarlo bien con la mano para evitar que se abra después.

- Encender el horno y dejarlo precalentando a 190 grados unos 10 minutos.

- Colocar papel de hornear en una fuente de horno y colocar los doce bollitos dejando bastante espacio entre ellos. Echarles por encima un poquito más de harina. También se les puede pulverizar un poco de agua por encima para facilitar la cocción.

- Hornear durante 15 ó 20 minutos. Estarán listos cuando estén dorados o la grasa del chorizo empiece a asomar.

- Dejar templar encima de una rejilla.