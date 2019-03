«Cocer la verdura la víspera reduce su acidez y amargor» 01:21 Covadonga y Tomás, con su pote asturiano. / CAROLINA SANTOS Tomás Borge y Covadonga Sánchez hacen el mejor pote del país | Los secretos del equipo que prepara el mejor pote del país, el de La fueya de Tomás, empiezan antes de meterse en cocina JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 28 marzo 2019, 07:03

Hay muchas formas de preparar un mismo plato. Las diferencias entre lo que sirven unos y otros empiezan incluso antes de encender la cocina, ya con la elección de los ingredientes. Después es cuando entran en juego la destreza y la experiencia. Si cada maestrillo tiene su librillo, en cocina pasa algo parecido. La cuestión está en diferenciarse, y eso han hecho en la sidrería La Fueya de Tomas (Gijón), en la que Tomás Borge y Covadonga Sánchez, propietario y jefa de cocina, respectivamente, preparan el mejor pote asturiano del país. Así lo estableció un jurado profesional presidido por el Premio Nacional de Gastronomía Carlos Maribona e integrado, entre otros, por el crítico gastronómico Eufrasio Sánchez, ambos colaboradores de este suplemento, en la final celebrada hace unos días en el Parador de Corias, en Cangas del Narcea.

El mejor entre 91 aspirantes. «Participamos 91 establecimientos en la segunda edición del Campeonato de España de Pote Asturiano. La mayoría éramos del Principado, pero hubo también representación de Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Alicante. En cuanto supimos que este año volvía a celebrarse el concurso, optamos por inscribirnos, ya que el pote es un básico de nuestra carta y forma parte del menú todos los martes durante los meses más fríos del año. Los clientes lo piden mucho y vemos que les gusta, así que probamos suerte. El año pasado no participamos, pero este nos trajimos el premio a Gijón. Estamos muy contentos».

El mayor secreto está en la lista de la compra. «En todos los ingredientes de nuestro pote prima la calidad, por eso trabajamos con Faba Asturiana IGP, legumbre que nosotros siempre empleamos para hacer un buen pote. Las compramos en Pimienta y Perejil, una tienda pequeña que hay en el Mercado del Sur. Yo es que soy chigreru de los de toda la vida, de los que van al mercado y eligen la mercancía. En cuanto al compango, utilizamos chorizo, morcilla, tocino y lacón siempre de Vallina. Lo fundamental a la hora de elegir la berza es que sea tierna».

Los trucos de cocina. «Me gusta cocer la verdura la víspera de la preparación del pote para que pierda acidez y amargor, características que suelen acompañar a esta planta que, en invierno, con las heladas, está mejor porque el frío la ablanda. A la hora de preparar el pote, se ponen la verdura y el embutido a cocer en agua y, transcurrida una hora, se echan les fabes y les patates. Se espera dos o tres horas y se acaba echando un poco de sal, al tiempo que se apaga el fuego».

Suma de todos. «Puede sonar a tópico y habrá quien piense que lo digo por decir, pero realmente creo que tanto el premio por el pote como otros que hemos ganado demuestran el gran equipo que trabaja en La Fueya de Tomás. Somos cuatro en cocina, cuatro en sala y un extra que en verano pasará a ser uno más de plantilla. Todos se llevan muy bien y eso se nota; habiendo buen ambiente las cosas salen siempre bien. Tengo claro que una empresa no funciona si no tiene buena gente alrededor. Los trabajadores, aunque protesten cuando les suena el despertador por tener que venir a trabajar, lo hacen encantados. El negocio cumple tres años el próximo lunes y lo hace con el mismo equipo que empezó».

Gijón sabe a pote. «Cogemos el testigo de La Allandesa como elaboradores del mejor pote asturiano del país. Esto prueba que en Gijón se come pote y que el que hay, está bueno. Creo que es muy diferente trabajar según qué platos en zonas más, digamos, rurales, que en grandes ciudades, porque en los pueblos tienes la huerta y los animales cerca, al lado prácticamente, y eso facilita en gran medida las cosas. En Gijón, por ejemplo, nos queda buscar mercados y hallar tiendas que sean del agrado de cada uno».

Esto ye un chigre. «Yo digo siempre que soy chigreru, por eso en mi carta siempre tiene que haber un plato de cuchara de toda la vida, sean fabes, lentejas, garbanzos o, claro, pote, que desde que ganamos el concurso no falta en nuestra oferta. Así será hasta mayo, que quedamos de vacaciones, y durante el verano. Pasé buena parte de mi trayectoria profesional en Casa Justo y, cuando desapareció, me animé a buscar un local y este del barrio de La Arena me enamoró por su almacén y por lo espacioso que es».