Cómo hacer sorbete paso a paso Sorbete, paso a paso Postres Le enseñamos a preparar sorbete de limón, de fresa y de albaricoque para refrescarse en lo que queda de verano JESSICA M. PUGA Gijón Lunes, 2 septiembre 2019, 17:42

El sorbete es de esos postres frescos que siempre están ahí, pero no se les hace el caso que merecen. Los sorbetes no son difíciles de preparar y tienen el atractivo añadido de que para su elaboración se emplea fruta. Se presentan fríos y sirven tanto para limpiar el paladar durante una comida copiosa como para culminarla. A continuación le enseñamos a preparar sorbete de limón, de fresa y de albaricoque para que no pase calor en lo que queda de verano.

SORBETE DE LIMÓN

Ingredientes: 250 mililitros de zumo de limón, medio litro de agua, dos claras de huevo y 175 gramos de azúcar.

Elaboración:

- Poner medio litro de agua en un cazo con el azúcar. Llevar a ebullición hasta conseguir un almíbar suave. Dejar que enfríe a temperatura ambiente.

- Exprimir los limones y reservar la cáscara de medio limón.

- Colar el zumo y añadirlo al almíbar cuando este haya enfriado.

- Meter al congeladora durante, al menos, una hora y media.

- Montar dos claras de huevo y añadírselas al sorbete. Mezclar bien hasta que quede una textura homogénea.

- Rallar un poco de cáscara de limón antes de servir.

- Servir muy frío.

SORBETE DE FRESA

Ingredientes: un kilo de fresas, dos limones, tres naranjas de zumo, 250 mililitros de agua y 40 gramos de azúcar.

Elaboración:

- Lavar los fresones y pasarlos por la batidora.

- Poner el agua en un cazo con el azúcar. Llevar a ebullición hasta conseguir un almíbar suave. Dejar que enfríe a temperatura ambiente.

- Verter el zumo resultante de exprimir el limón y las naranjas (unos 300 mililitros) cuando el almíbar haya enfriado y mezclarlo todo bien.

- Echar las fresas trituradas.

- Meter en el congelador y, antes de servir, decorar las copas con mitades de fresones.

SORBETE DE ALBARICOQUE

Ingredientes: un kilo de albaricoques maduros, dos limones, 200 mililitros de agua, 40 gramos de azúcar y una vaina de vainilla.

Elaboración:

- Pelar los albaricoques y retirarles el hueso.

- Poner el agua a hervir con un poco de corteza de limón, azúcar y vainilla.

- Cuando hierva, añadir los albaricoques y esperar a que ablanden.

- Retirar del fuego y pasar por la batidora.

- Dejar en el congelador, al menos, una hora y media.