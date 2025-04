Utensilios originales para foodies y amantes de la cocina

Miércoles, 11 de diciembre 2019 | Actualizado 04/02/2020 10:02h. Comenta Compartir

La Navidad es tiempo de familia, amigos, buenos propósitos, deseos y también de regalos. Por eso, si quieres sorprender a un cocinillas o simplemente te apetece un accesorio nuevo para tu cocina, te proponemos 10 utensilios y gadgets de cocina curiosos.

Moldes para galletas con letras

Las galletas son siempre un acierto y si encima tienen un mensaje personal ya, éxito asegurado. Con el sello de galletas y letras de Zenker podrás preparar galletas con mensaje especial.

Prensa de hamburguesa antiadherente

Prepara tus hamburguesas, auténticas y originales en casa con este prensador. Rellena con los ingredientes adecuados para hacer hamburguesas en un tamaño perfecto. Los 100 papeles de hamburguesas hacen más fácil liberar la hamburguesa de la prensa. El paquete contiene una prensa de hamburguesa con mango y 100 papeles.

La croquetera

La Croquetera es un utensilio multiusos para preparar croquetas, albóndigas, bolas de patata o de carne, buñuelos, sushi… de manera rápida, sencilla, y siempre con el mismo tamaño, forma y peso. Fácil de usar, cómodo e higiénico: son unas tijeras en cuya punta puedes acoplar los moldes para los diferentes fines: incluye cuatro moldes fácilmente intercambiables: dos redondodso para bolas de arroz o albóndigas en dos tamaños, y dos rectangulares para croquetas o sushi en dos tamaños.

Cortador pelador de aguacate

El aguacate es una fruta con un alto valor nutricional, que contiene una variedad de vitaminas, rica en grasas y proteínas, y alta en sodio, potasio, magnesio y calcio. Esta herramienta cuenta con un cómodo agarre antideslizante de silicona y una cuchilla que corta con facilidad los aguacates en su centro sin ser agudo al tacto. El centro de acero inoxidable elimina el foso con un giro rápido.

Cortador de verduras

El espiralizador de vegetales de Cinati 3 en 1 es un dispositivo perfecto y pequeño para la cocina, puede hacer fideos vegetales, deliciosos y saludables, ahorrando un tiempo valioso en la cocina. Fácil de usar y limpiar. Incluye cepillo de limpieza y pelador de regalo.

Separador de huevo cerdito

Este cerdito es un cerdo dotado. Mientras todos los demás juegan en el barro, prefiere quedarse en la cocina, pegar la nariz a un plato de huevos, absorbiendo las yemas y separando las claras. Sin BPA y apto para lavavajillas

Tijeras de pizza

Un regalo perfecto para los amantes de la pizza. Calidad Superior. Cuchillas de acero inoxidable de alta calidad. Apta para el lavavajillas, aprobado por la FDA, sin BPA. Desmontable, se puede utilizar como tijeras de cocina.

Cuchillo calienta mantequilla

Cuántas veces has intentado untar mantequilla en una tostada y no hay manera porque está demasiado fría. Este cuchillo es la solución. Cuando lo cojes en mano se calienta inmediatamente. No necesita electricidad o batería. Apto para lavavajillas.

Batidora de vaso portátil para smoothies

La forma más personal de disfrutar de un batido revitalizante es hacerlo en casa. Solo necesitas una batidora. El resto lo hará la imaginación, tus gustos personales y unas normas básicas a la hora de mezclar frutas y verduras con infusiones y lácteos.

Estante de almacenaje

Original caja de almacenaje. 5 agujeros en el fondo, buena ventilación, fácil de limpiar. Disponible en cuatro colores: Blanco, azul, verde, rosa. Tamaño: 14x4.7 cm. Ideal para la organización de alimentos, bebidas, frutas y etc