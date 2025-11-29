Dar la vuelta al mundo desde el occidente de Asturias

Jessica M. Puga Gijón Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:20 Comenta Compartir

Nada en Regueiro pasa al azar. El nuevo restaurante con una estrella Michelin de Asturias ha creado una experiencia única que empieza mucho antes de sentarse a comer, aunque sea delante de la mesa donde se vuelva mayúscula y se confirme viajera. Tal propuesta no es fruto del azar, sino, como confirma su propietario, Diego Fernández, «un proceso». No fue este fácil de asumir ni de vender, pero el día a día ha terminado dando la razón a un chef nacido en Novellana, criado en Gijón y con alma viajera.

La cocina en el restaurante de Tox, en Navia, empezó a desplegarse tradicional tras la apertura en 2011. Pero el tiempo cambió al chef y con él, a su propuesta. Diego Fernández descubrió el sudeste asiático en 2014 y desde entonces, su modo de ver la cocina se llenó de color, sabor y fragancias.

No es Regueiro un restaurante asiático. Primero, porque en su carta también hay moles mexicanos, pero sobre todo porque no hace su cocina al uso, sino una propia, «sentida y llevada a su máximo nivel», indica. Ahí está su particularidad, la cual redondeó tras la pandemia de covid al convertir el envoltorio, esto es, el restaurante, en parte indispensable de la experiencia. «Hoy el local tal y como está tiene sentido, oscuro y pintado así», ahonda. Es parte de ese proceso al que se refería al principio y que comenzó hace una década.

El primero que cambió fue el propio chef, que pasó de cocinar la tradición asturiana a embriagarse de estímulos. Empezó a descubrir y aprender, pero también a formarse y a preguntar, y acabó yendo a los mejores restaurantes en su especialidad. «Y no iba una vez, sino muchas. Soy más de leer un libro 100 veces que de leer 100 libros», explica su forma de actuar el nuevo 'estrellado' Michelin. Así, se llegó a aprender de memoria un ejemplar de cocina thai porque «no basta con saber hacer un curry, hay que entenderlo primero en el origen. Yo luego lo filtro por lo que soy yo y lo hago en el restaurante». Y ahí está la diferencia de Regueiro. El autor, al frente de un equipo de 18 personas –para el restaurante y el catering– destaca sobre todo de su propuesta «el trabajo que hay detrás, de enjundia, saber hacer y preparación».

Ternera, curry del norte de Tailandia, ensalada thai de encurtidos, roti paratha y mango verde. eire comunicación Tortilla de maíz con hoja de shiso. Pan roti y curry, dos indispensables del restaurante. Curry de bogavante, bogavante con fenogreco y hojas de curri. Mole de café y chocolate, plátano de caramelo, sésamo negro y mantequilla. 1 /

En Regueiro muelen su propio maíz, todas las pastas las hacen desde cero con sus morteros, apuestan por el tandoor... Sacan pan roti (indio) hecho à la minute porque hay una persona dedicada, y eso, como destaca Fernández, «es un lujo. Vas a La India o Tailandia y hay cola en los puestos para tener uno». Celebra el de Tox los pequeños lujos y trata la sorpresa como un ingrediente más de su propuesta y destaca «lo ortodoxo» de su idea.

Y todo esto está en el occidente asturiano que vuelve a brillar con fuerza en el comer. «Voy más allá, es difícil encontrar lo que nosotros hacemos incluso en el país de origen, igual que pasa aquí, que no es fácil en Asturias comer una fabada buena de verdad». En definitiva, «lo que más ilusión me hace es que la gente que nos visita pueda probar lo que yo vivo en mis viajes y me flipa». Lo enseña en tres menús. Pura energía.

La propuesta de Regueiro

Platos

Ofrecen tres menús, corto, Diego y Hedonista, que cuestan 75, 85 y 125 euros, respectivamente. Destacan ingredientes de otras latitudes en la propuesta.

Añadidos

Muelen maíz de cosecha propia, todas las pastas las hacen desde cero con sus morteros y también el pan roti, que preparan siempre al momento.

Resultado

Una cocina de raíces rústicas y ancestrales llevada al más alto nivel y repleta de fragancias, color y sabores viajeros.

