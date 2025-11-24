Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano El local de Michem se lleva el primer puesto en el concurso gastronómico celebrado en Turón

El restaurante Michem de Villabona, en Llanera, se llevó este lunes el premio al mejor plato en el concurso 'Explorando el pote perfecto' de las Jornadas del Pote del Valle de Turón, en Mieres.

El segundo puesto fue para La Cantina de Villalegre, en Avilés, y el tercero para Casa Repinaldo, en Candás. El premio a la mejor elaboración local fue para el bar tienda La Caleyuca, de La Hueria de Urbiés

Dieciocho locales hosteleros de toda la región llegaron a la final de este certamen, en el colegio Vega de Guceo, donde tuvieron que cocinar este tradicional plato de cuchara de la gastronomía asturiana.

El jurado lo componían expertos de los fogones, como Román Gutiérrez, de la sidrería gijonesa del mismo nombre y ganador de las dos últimas ediciones; Juan Luis González, de Casa Belarmino, en Manzaneda; Ana Fe Fernández, cocinera del Cenador del Azul, en Mieres; Pablo Ramos, profesor de la Escuela de Hostelería de Gijón; Marcos Cienfuegos, cocinero conocido por el proyecto de Bocamina; Segundo Riesco, jefe del departamento de Hostelería del IES Valle de Aller; y David Fernández-Prada, periodista gastronómico. Todos ellos coincidieron en la gran calidad de las elaboraciones presentadas al concurso y en la maestría de los cocineros.

Al final fue el restaurante Michem el que destacó sobre los demás y se llevó la palma.

Este local abrió sus puertas en 1992 y, actualmente, están al frente Lorena Llaneza y José María Ramos, hijo de los primeros dueños. Desde su apertura, el restaurante se ha hecho conocido por la gran calidad en su carta de guisos tradicionales y ya ha ganado varios premios en el concurso de Mejor Fabada del Mundo.

Ahora suma el primer puesto al mejor pote asturiano en este concurso, organizado por el Ayuntamiento, la empresa Gustatio, la Sociedad Turonesa de Festejos y la Asociación de Hostelería y Turismo del Valle de Turón.

