«Cuando montas un negocio te cambia la perspectiva» pelayo estrada, cocinero y copropietario del restaurante esnalar (Oviedo) El ovetense que fue mano derecha de Berasategui vuelve a casa para abrir su propio local de «cocina de mercado y temporada» en plena pandemia Pelayo Estrada, en su nuevo establecimiento en Oviedo. / PABLO LORENZANA JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 18 febrero 2021, 11:14

La última vez que hablamos con Pelayo Estrada (Oviedo, 1991), el cocinero confesó su anhelo por abrir un restaurante propio y que el proyecto lo devolviera a Asturias. Era 2017 y dirigía la cocina del restaurante Loidi que Martín Berasategui tenía en Barcelona y que ahora está cerrado. Su deseo se hizo posible en el año de la covid. Estrada, que estudió en la Escuela de Hostelería de Gijón e hizo callo con los Loya, los Roca y Berasategui, abrió unos días antes de Navidad Esnalar, el restaurante de la céntrica calle Campoamor de Oviedo que codirige con Luis Plazas. Estrada se encarga de la cocina y Plazas, cocinero formado con Andrea Tumbarello y Berasategui, de la sala.

-Recapitulemos. Era el jefe de cocina del restaurante Loidi de Barcelona. ¿Qué pasó?

-Estuve un año y medio en el restaurante Txoko de Tenerife, también de Martín, y en enero del año pasado me volví a Asturias con la idea de abrir mi propio restaurante.

-¿Qué pasó con Berasategui?

-Nada, solo que yo quería montar mi negocio, ya me tocaba.

-¿No le daba vértigo?

-Sí, claro, pero si no te tiras a la piscina, no sabrás si tiene agua. Está claro que cuando trabajas para alguien, como yo estaba, tienes cierta comodidad, pero llega un momento en que ves que te toca lanzarte. En mi caso, vi que Luis también quería y decidí seguir adelante.

-¿Cómo está asumiendo todos los cambios profesionales?

-Cuando montas un negociote cambia la forma de pensar y la perspectiva de las cosas. No me he parado a analizar el cambio tan grande que me supone salir de un restaurante de Martín, en el que abres la puerta y sabes que la gente va a entrar sin ponerte a prueba a ti. Supongo que lo haré en el futuro, pero por el momento tenemos tanta ilusión y ganas que no noto nada.

-Coronavirus mediante, ¿se plantearon retrasar la idea?

-Lo hicimos. Empezamos a buscar local a principios de año, cuando aún no se sabía qué era el coronavirus, y en marzo optamos por esperar hasta el verano a que la situación se normalizara. Cuando vimos que no habría una normalidad cercana, retomamos la búsqueda de local. Si hubiésemos esperado más, no sé, todavía no tendríamos nada ni perspectiva de tenerlo a corto plazo.

-¿Cuándo retoman la idea de la apertura?

-Cogimos el local el 1 de noviembre y empezamos las obras. El restaurante lo abrimos el 22 de diciembre.

-¿Qué dificultades añadidas tiene lanzarse a la piscina en tiempos de coronavirus?

-La realidad es que hemos hecho una inversión importante en un local y apenas hemos podido abrir, en concreto lo pudimos hacer 29 días de todo el tiempo que llevamos operativos, y apenas dos semanas pudimos funcionar por las noches. También es complicado hablar con los proveedores, porque están con el miedo en el cuerpo y tú eres nuevo y les llamas de la noche a la mañana. Pero, bueno, también fuimos nosotros los que decidimos abrir estando las cosas como están...

-¿Oviedo fue siempre la ubicación buscada? ¿Qué buscaban en concreto?

-Sí, tenía claro que quería abrir en mi ciudad. Solo buscamos que fuera zona centro porque, a fin de cuentas, somos nuevos y no se nos conoce mucho, así que mejor no alejarnos.

-¿Qué representa el nombre?

-Esnalar significa 'echar a volar' en asturiano, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros.

-¿Qué encuentra el cliente que entra?

-Esnalar es lo que somos nosotros, un sitio pequeño con dos personas a las que les gusta cocinar y comer. Es un restaurante de piedra y madera muy acogedor y con mucho arte, pues tenemos exposiciones que vamos cambiando. Trabajamos una bodega de viticultores, en vez de grandes empresas, y una carta de producto. Ofrecemos lo que nos gustaría encontrar a nosotros cuando salimos por ahí.

-Tras tantos años con Berasategui, ocho al menos, ¿cuál es su estilo de cocina?

-Mi cocina es producto de mercado y temporada, tengo claro es la tierra la que decide lo que pongo en la mesa.

-Cambia de región. ¿Preparadao para reencontrarse con la despensa asturiana?

-Sí, pero no me cierro solo a productos de aquí: tengo desde reno de Laponia a lubina asturiana. Tenemos carnes maduradas 60 días, pescados y mariscos frescos según vayan entrando...

-Por lo pronto, las críticas son muy buenas. ¿Cuánto las miran?

-Sí, hemos tenido suerte por ahora. Intento no mirarlo en exceso, creo que no debes agobiarte por ello porque, por muy bien que lo hagas, no vas a gustar a todos siempre. Hay que darles la importancia justa, nunca asesorarse exclusivamente con ellas.

-¿Tienen algún objetivo marcado?

-No tenemos grandes pretensiones. Buscamos hacernos un hueco en Oviedo, que se nos tenga en cuenta como referente en cocina de mercado y ser parada para la gente a la que le gusta comer.