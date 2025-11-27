El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sapore Italiano, la pizza presentada a concurso por el restaurante Crettino.

Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España

Se medirá el próximo lunes a los otros 14 aspirantes de la tercera edición del concurso

Jessica M. Puga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

La disputa por el título de La Mejor Pizza de España tiene un candidato asturiano entre los 15 finalistas que se la jugarán en la final el próximo lunes, 1 de diciembre, en Barcelona. Se trata del restaurante Crettino, ubicado en el barrio de Cimavilla.

Han sido un total de 145 establecimientos los que han participado en la III edición del Campeonato de España de Pizzas, organizado por la empresa asturiana Fenicia con el patrocinio de Globo y la colaboración de Harinas Ylla 1878 y ALSA. Pero solo 15 se disputarán la corona en el recinto Yellow Park de Barcelona. La elección de los finalistas es resultado de la suma de las notas del público y los inspectores. Durante esta semana están recibiendo la visita en sus propios establecimientos de los jurados finales, encargados de designar a cuál será el campeón de esta edición. Es lo que se desvelará el lunes.

El restaurante gijonés Crettino es uno de los 15 finalistas con su propuesta Sapore Italiano, una pizza napolitana contemporánea hidratada al 80% con 36 horas de fermentación para ser muy ligera y digestiva, con productos 100%italianos y finalizados en horno de leña como la tradición manda. En detalle, además de agua, harina, levadura y sal, lleva pasta de tomate datterino amarillo siciliano, también datterino rojos y amarillos confitados, provola ahumada, stracciatella de burrata pugliese, pesto genovés casero, albahaca frita, gotas de nduja di spilinga y piñones.

El resto de finalistas son: Baldoria (Madrid), Berrinche Amasa la fiera (Utrera, Sevilla), Dottor Pizza (Vitoria-Gasteiz, Álava), Harinella (Valencia), La Bella Napoli 1970 (Pontevedra), La Bicicleta Pizzería (Dos hermanas, Sevilla), La Felisa (León), La Pizana (Lorquí, Murcia), La Tarantella Napoletana Mirasol (Sant Cugat del Vallès, Barcelona), Más que Pizza (Porto Cristo, Islas Baleares), Pizzería Bitinia (Santillana del Mar, Cantabria), Pizzería Gnomo (Almuñecar, Granada), Pizzería Siciliana Kuró (Palencia) y Sapore di Napoli (Campos, Islas Baleares).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  3. 3 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  4. 4 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  7. 7 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  8. 8 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  9. 9

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  10. 10

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España

Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España