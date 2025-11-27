Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España Se medirá el próximo lunes a los otros 14 aspirantes de la tercera edición del concurso

La disputa por el título de La Mejor Pizza de España tiene un candidato asturiano entre los 15 finalistas que se la jugarán en la final el próximo lunes, 1 de diciembre, en Barcelona. Se trata del restaurante Crettino, ubicado en el barrio de Cimavilla.

Han sido un total de 145 establecimientos los que han participado en la III edición del Campeonato de España de Pizzas, organizado por la empresa asturiana Fenicia con el patrocinio de Globo y la colaboración de Harinas Ylla 1878 y ALSA. Pero solo 15 se disputarán la corona en el recinto Yellow Park de Barcelona. La elección de los finalistas es resultado de la suma de las notas del público y los inspectores. Durante esta semana están recibiendo la visita en sus propios establecimientos de los jurados finales, encargados de designar a cuál será el campeón de esta edición. Es lo que se desvelará el lunes.

El restaurante gijonés Crettino es uno de los 15 finalistas con su propuesta Sapore Italiano, una pizza napolitana contemporánea hidratada al 80% con 36 horas de fermentación para ser muy ligera y digestiva, con productos 100%italianos y finalizados en horno de leña como la tradición manda. En detalle, además de agua, harina, levadura y sal, lleva pasta de tomate datterino amarillo siciliano, también datterino rojos y amarillos confitados, provola ahumada, stracciatella de burrata pugliese, pesto genovés casero, albahaca frita, gotas de nduja di spilinga y piñones.

El resto de finalistas son: Baldoria (Madrid), Berrinche Amasa la fiera (Utrera, Sevilla), Dottor Pizza (Vitoria-Gasteiz, Álava), Harinella (Valencia), La Bella Napoli 1970 (Pontevedra), La Bicicleta Pizzería (Dos hermanas, Sevilla), La Felisa (León), La Pizana (Lorquí, Murcia), La Tarantella Napoletana Mirasol (Sant Cugat del Vallès, Barcelona), Más que Pizza (Porto Cristo, Islas Baleares), Pizzería Bitinia (Santillana del Mar, Cantabria), Pizzería Gnomo (Almuñecar, Granada), Pizzería Siciliana Kuró (Palencia) y Sapore di Napoli (Campos, Islas Baleares).

