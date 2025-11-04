El restaurante Los Pisones lleva la cocina de las guisanderas a Suiza Casi 200 comensales disfrutaron de un menú compuesto por gambas al ajillo, pulpo con patatines, carrilleras de cerdo ibérico, frixuelos y picatostes en el centro Asturiano de Lausanne

La cocina de guisandera asturiana se saboreó el fin de semana en el corazón de Suiza. El Centro Asturiano de Lausanne (Suiza) organizó un menú para casi 200 comensales que se encargó de cocinar el equipo del restaurante gijonés Los Pisones. En detalle, las guisanderas Beatriz Fernández y Noelia García prepararon gambas al ajillo, pulpo con patatines, carrilleras de cerdo ibérico con puré de patata y verduras y, de postre, frixuelos y picatostes con helado de vainilla.

«Gracias por invitarnos a esta maravillosa experiencia», apuntó la cocinera Noelia García tras recoger el testigo del restaurante Ciudadela, encargado de cocinar el año anterior. A la ciudad suiza llegaron por carretera el jueves 30 y, tras tomas de contacto previas, la cena especial la cocinaron el sábado por la noche. «Se dice que Asturias es la pequeña Suiza y después de este viaje entendemos por qué; no es solo por lo verde y lo bonito que es, sino porque aquí hay una pequeña gran parte de Asturias y eso nos emociona», continuó García, acompañada sobre el escenario por su marido, Luis Fernández, su cuñada, Beatriz Fernández, y el presidente de la entidad, Emilio Álvarez.

La emoción llegó tras saborearse los postres, cuando los invitados empezaron a recordar su historia y a quienes ya no están. Contó Noelia García que su restaurante Los Pisones «es familiar» porque lo abrieron sus suegros. De ella, Leni Gutiérrez, explicó que también fue guisandera, de las fundadoras del club, de hecho. «Un grupo se mujeres se unió hace 28 años para reivindicar el papel de la mujer en la cocina en una época en la que sí estaban, pero no se veían y también para proteger las recetas tradicionales asturianas». Hoy en día, el Club de Guisanderas de Asturias suma y sigue apostando por el recetario y la despensa patria. De su suegro, Luis Fernández, recordó que fue muy amigo de uno de los fundadores de «este maravilloso centro asturiano de Lausanne».

Al finalizar el acto, el presidente de la entidad, Emilio Álvarez, anunció que iba a subastar tres libros del Club de Guisanderas.