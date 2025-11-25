¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
El proyecto de Diego Fernández aúna culturas gracias al diálogo entre los sabores lejanos, como el mole o los curris, y el mejor producto asturiano, como el bogavante o la ternera
Martes, 25 de noviembre 2025, 21:51
Asturias tiene una nueva estrella en su luminoso firmamento gastronómico. El restaurante Regueiro, en Villapedre, Navia, ha sido incluido este martes en la guía Michelin 2026. En el proyecto de Diego Fernández los sabores lejanos, como el mole o los curris, dialogan fluidamente con el mejor producto asturiano, como el bogavante o la ternera, consiguiendo una conexión coherente entre culturas. Actualmente, Regueiro cuenta con tres menús distintos, todos ellos «cuidadosamente diseñados para ofrecer la cantidad perfecta de comida en cada ocasión», aseguran. Antes de recibir la codiciada estrella, los precios del restaurante oscilan entre los 75 y los 125 euros por persona.
Menú corto
Una muestra esencial de nuestra cocina.
Pensado para quienes prefieren una experiencia más breve, este menú reúne una selección de nuestros platos más representativos.
UN-CHUN (COCKTAIL)
Clarificado de especias, jengibre y limón; cava, sirope de flor un-chun.
APERITIVOS
Merengue de remolacha relleno cremoso de queso manchego.
Bizcocho semiseco de nuestro maíz, parfait de pichón y chutney de plátano.
BERENJENA
Berenjena negra asada y laqueada con tamarindo, salsa india a base de coco y cúrcuma; arroz suflado, cacahuetes y hierbas.
TERNERA Y ROTI
Ternera cocinada 50 horas; curry del norte de Tailandia sin coco, anís, canela, tamarindo; raíces, vegetales encurtidos y roti paratha.
TACO
Mole de pipas de calabaza, aceite de chile, hierbas, quesadilla de guiso de pollo y chipotle, tortillas de maíz nixtamalizado, nata agria, aguacate y pisto de verduras a la brasa.
BUTTER TIKKA MASALA
Pollo adobado y asado al tandoor salsa butter tikka masala a base de mantequilla ghee y especias, pan naan.
TEXTURAS DE LECHE
Helado de leche requemada, crujiente y merengue de leche, haba tonka y chocolate amargo.
PETIT FOURS
Marshmallow piña colada, gel de piña y hierbabuena.
Galleta de mantequilla, gel de maracuyá.
Menú Diego
El equilibrio perfecto entre nuestro presente y nuestro futuro.
Nuestro menú intermedio ofrece una selección de platos que homenajean nuestra historia y evolución gastronómica.
LECHAZO
Lechazo asado a la estaca, Nahari de cordero, gnocchi de patata, chutney de pimiento asado a la parrilla.
Menú hedonista
Un viaje completo por nuestra cocina.
La expresión más completa de nuestro trabajo: una propuesta que refleja años de investigación, viajes y cultura culinaria.
Cada plato muestra nuestra esencia, una cocina de raíces rústicas y ancestrales llevada al más alto nivel.
TEXTURAS VEGETALES
Tempura de flor de calabacín, guiso de hierbas con leche de coco, yogurt y aceite verde.
Helado de hierbas, jugo de tomate, pepino y chat masala.
MOLE NEGRO
Mole negro madre de 37 ingredientes, fabas estofadas con mantequilla y vino blanco, tamal de maíz, jugo de jabalí, hierbas frescas y tortilla nixtamalizada con hoja de shizo.
BOGAVANTE
Bogavante macerado en aceite de fenogreco, curry de carabineros y mango verde, encurtidos, balchao agripicante con pan naan al tandoor.
COCO Y JAVITRI
Helado de coco fresco, toffee de javitri, aceite de chile, aceite de hierbas, hojas de curry, eneldo, cacahuete tostado y arroz suflado.
MOLE DE CAFE
Cremoso de plátano y caramelo, posos de café, avellanas garrapiñadas, haba tonka, mole caliente de café y chocolate, aire de mantequilla y bizcocho de sésamo negro.
Bombón de chocolate y ganache de arroz con leche.
Bombón de praliné de almendras y chile morita.