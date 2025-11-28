Regueiro, lo más punki de la cocina asturiana

Jessica M. Puga Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:35 Comenta Compartir

El cocinero Diego Fernández todavía está en una nube desde que el martes el restaurante que abrió en 2011, Regueiro, confirmara su entrada en la brillante constelación de Michelin. Su proyecto vital está ubicado en Tox, en el concejo de Navia, y lo define como un «atelier gastronómico» en el occidente de Asturias. En una casona indiana propone elaboraciones inspiradas en viajes a Tailandia, La India y México, es decir, nada que ver con la cocina de proximidad que Asturias ha puesto por bandera.

Es precisamente su visión la que le ha hecho ser totalmente diferente y plantear un restaurante como no hay otro. Lo tuvo claro desde que abrió su propio restaurante, si bien no fue fácil encontrar el camino y llevarlo a la práctica. Primero, él mismo tuvo que entender y aprender las cocinas de las que se enamoró viajando a partir de 2013. Después, tuvo que ir perfeccionándolo todo y ajustando la oferta. El último gran paso lo dio tras la pandemia, cuando renovó todo el espacio. «Ahora todo tiene sentido, la decoración, las paredes oscuras... todo es un conjunto», asegura.

Tampoco fue fácil que los comensales fueran hasta Tox a comer curris y moles. El cambio fue paulatino, a medida que Fernández empezaba a descubrir especias, sabores y fragancias que hasta entonces no utilizaba. Hasta entonces proponía una cocina heredada de los negocios en los que se había formado. De hecho, el de Regueiro se coronó en 2015 en el emblemático concurso de croquetas de Madrid Fusión. Poco después desaparecieron de su carta y empezaron los sabores que los clientes consideraban raros y ajenos.

Regueiro abrió en 2011, cuando el discurso de la cocina empezaba a potenciar el kilómetro 0 y las recetas tradicionales. «Pero yo quería hacer mi propio camino y decidí salirme». No le costó conseguirlo porque cuando algo se le mete en la cabeza al de Tox lo consigue, pero sí fue difícil que el resto pensara igual. «Quiero mucho a mi comunidad aunque haga un tipo de cocina ajeno totalmente a lo tradicional», explica el cocinero, al tiempo que responde a quienes no lo entiendan: «Lo importante es que estoy en Asturias, mi forma de quererla es tener un restaurante aquí». Un restaurante donde «hemos estado muchos años de rodillas» porque no venía mucha gente. Todo cambió tras la última reforma, desde entonces todo ha ido en ascenso.

No pierde del todo Fernández su identidad ni su gusto por la 'tierrina', pues Regueiro es el nombre de la casa familiar en la que nació en Novellana. Al cumplir los 9 años cambió Cudillero por Gijón, donde primero se aficionó al fútbol y más tarde se enamoró de la cocina. A los 16, entró en la Escuela de Hostelería de Begoña, pasó luego por El Puerto, Casa Gerardo, La Salgar y Casa Marcial, donde aprendió todo. A los 24 años decidió abrir en la parroquia de Villapedre un negocio propio, Regueiro, que no ha dejado de evolucionar desde entonces hasta convertirse en un restaurante de «influencia asiática, que no asiático». Es un negocio que ha transitado como él, «sin complejos» y saliéndose de la tendencia a cocinar lo próximo. ¿Dónde más degustar un-chun, roti o pollo asado al tandoor en una casona única y mirando a los verdes valles asturianos?

Reporta un error