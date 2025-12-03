Este restaurante de Siero prepara el mejor pote asturiano del país El restaurante Abrelatas de la Pola gana el VII Campeonato de España de Pote Asturiano Ciudad de Oviedo

El VII Campeonato de España de Pote Asturiano Ciudad de Oviedo ya tiene ganador y está en Pola de Siero. Se trata del restaurante Abrelatas, donde Borja Alcázar y Mariluz Cifuentes proponen una «cocina asturiana desenfadada y divertida y comida de cai«.

El Molín de Salas (Salas) y La Escollera (San Juan de la Arena) se han alzado con el segundo y tercer premio, respectivamente, en la final celebrada en la tarde de este martes en La Quinta de Abuli. El premio especial a la Trayectoria Profesional fue para el Club de Guisanderas de Asturias. El premio a la mejor elaboración local de lo llevó El Fartuquín, quedando por delante de Casa El Marmío y Sidrería Niza. El galardón en la categoría Alimentos del Paraíso fue para La Cantilla de Villalegre, seguido de Casa Repinaldo y TC28 Beber y Comer. Y las recetas elegidas por los clientes fueron en primer lugar La Tabernilla, en segundo La Collota y en tercero El Chigre de Faedo.

En la final se midieron 15 restaurantes de Asturias y Madrid de los 42 aspirantes. Los encargados de elegir los mejores potes asturianos de la edición fueron los miembros del jurado, presidido por la periodista Paz Álvarez Calvo y formado también por la presidenta del Club de Guisanderas, Amada Álvarez; el crítico gastronómico y colaborador de 'YANTAR' Eufrasio Sánchez, la periodista Ana Paz Paredes y Mirta Rodriguez, propietaria y cocinera del restaurante El Torneiro, Campeón Mejor Pote Asturiano de España 2024.

La edición de este año ha contado con más de 3.000 valoraciones registradas en los propios restaurantes y una participación récord de establecimientos de diferentes puntos de Asturias y Madrid. El VII Campeonato de España de Pote Asturiano está organizado por Idea Redonda con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, Turismo de Asturias, la Consejería de Medio Rural, Alimentos del Paraíso, Otea y Regala Restaurantes.

