De izquierda a derecha y de arriba abajo: Nacho Manzano, de Casa Manzano; Esther Manzano, de NM; Marcos Morán, de Casa Gerardo; Xune Andrade, de Monte; José Antonio Campoviejo, de El Corral del Indianu; Gonzalo Pañeda, de Auga; Ricardo G. Sotres, de El Retiro; Diego Fernández, de Regueiro; Elio Fernández, de El Ferpel; Isaac Loya, del Real Balneario; Israel Moreno, de Ayalga; y Marcos Granda y Marcos Mistry, de Marcos.

Estrellas por derecho propio: la historia asturiana en la guía Michelin

Hasta 25 restaurantes han brillado en la particular constelación de la región, que empezó a aparecer en la publicación en 1974 pero nunca lo ha hecho con tanta fuerza como ahora

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:31

La historia de Asturias en la guía Michelin se escribe en mayúsculas. La presentación de la publicación correspondiente a 2026, celebrada el martes, puso de manifiesto el talento regional, que nunca como hasta ahora ha brillado con tanta fuerza en este particular universo. Son 12 los restaurantes que actualmente permiten a la región tener 14 estrellas Michelin.

Son cinco años consecutivos los que la guía Michelin lleva sonriendo a Asturias. Atrás quedan siete años de sequía total que terminaron cuando Ayalga conseguía un 'macaron' en 2022. Le siguieron Monte y Ferpel en 2023 y NM y Marcos en 2024. En la cúspide está Casa Marcial, el primer asturiano en llegar a la cima como 'triestrellado', un hito que consiguió de cara a 2025 y que ha revalidado. El resto de veteranos con luz en Asturias son: El Retiro (desde 2015), Auga (desde 2013), Real Balneario (desde 2005), El Corral del Indianu (desde el 2000) y el más veterano, Casa Gerardo, con estrella desde hace 35 ediciones. No son malos números teniendo en cuenta que en 2026 habrá en España solo 16 restaurantes con tres estrellas, 33 dos y 243 restaurantes con una.

La prestigiosa guía empezó a editarse en Francia en 1900 y a entregarse de manera gratuita a los transportistas para ayudarles a elegir dónde ir a comer. Más tarde llegó su calificación por estrellas y, en 1936, se publicaron los criterios aplicados para la concesión de dichos reconocimientos. En 1910 se editó la primera 'Guía Michelin de Hoteles de España & Portugal', si bien entonces no era una publicación anual ni se esperaba con tanta expectación como ahora. Debido a la guerra civil y al posterior periodo franquista, no se publicó a este lado de los Pirineos entre 1938 y 1952.

Antiguas estrellas Michelin de Asturias

Casa Fermín

1974

Casa Fermín

Luis Gil puso en el mapa de la guía a Asturias. La misma familia sigue al pie del cañón de un negocio que ha cumplido 101 años.

Los Hórreos

1986

Los Hórreos

Fue un restaurante emblemático en Gijón, concretamente en La Providencia, durante treinta años. Estuvo en la cresta de la ola Michelin hasta 1994.

Trascorrales

1986

Trascorrales

Clásico de la hostelería ovetense que Fernando Martín abrió en 1976. La estrella del 86 le duró hasta el 94. Él falleció en 2012.

La Taberna de Viavélez

1999

La Taberna de Viavélez

Paco Ron aguantó la estrella del occidente hasta 2005 y tres años después abrió en Madrid.

L&#039;Alezna

2004

L'Alezna

Pedro Martino logró una estrella en la parroquia ovetense de Caces, pero la perdió en 2008. En 2020 regresó a este espacio.

Paladares

2004

Paladares

El primero de los tres restaurantes a los que Alejandro G. Urrutia dotó de estrella. Los tres estuvieron en Gijón, pero ya cerraron.

La Solana

2004

La Solana

Del chef Gonzalo Pañeda y Antonio Pérez, al frente de la sala. Se mudaron a El Puerto en el año 2011 y tuvieron que volver a empezar.

Koldo Miranda

2007

Koldo Miranda

El cocinero avilesino de raíces vascas se empeñó en llevar 'a casa' un 'macaron' y lo logró en La Cruz de Illas. La mantuvo hasta 2012.

Gallery

2007

Gallery

Urrutia fue en el primer asturiano de la historia en tener dos negocios con estrella al mismo tiempo. Las perdió en 2009 por cierre.

Agu

2013

Agu

El tercer negocio gijonés dirigido por Alejandro G. Urrutia. Lo abrió en 2010 y en tres años lo dotó de brillo Michelin.

El Puerto

2013

El Puerto

Cuando Gonzalo Pañeda y Toni Pérez dejaron La Solana se fueron a El Puerto, hoy Auga. Ahí recuperaron su estrella y aún sigue.

Arbidel

2014

Arbidel

La cocina de Jaime Uz se hizo grande en Ribadesella. El cocinero ovetense perdió la distinción por cierre en 2024.

La Salgar

2014

La Salgar

Fue el segundo negocio de la familia Manzano en cosechar éxito en las páginas Michelin. La perdió por cierre en 2022.

Siglo XX

El Principado aparece por primera vez en sus páginas en 1974. Fue Luis Gil, del restaurante Casa Fermín (Oviedo), el encargado de sacar la cabeza y demostrar la calidad gastronómica de Asturias. Lo hizo durante 23 años, hasta 1997. En 1986 se sumaron Los Hórreos (Gijón) y Trascorrales (Oviedo), que contaron con el beneplácito de la guía hasta 1994. O sea, que en los últimos 80 ya había tres establecimientos coronados en el Principado.

La alta restauración española empezó a despuntar entre finales de los 90 y los primeros 2000. Lo mismo pasó en Asturias, donde solo Casa Gerardo resistió a unos años 90 difíciles, marcados por una crisis económica. Hasta el 99 no hubo nada que celebrar en el Principado, si bien ese año la fiesta fue doble: Paco Ron con La Taberna de Viavélez y Nacho Manzano con Casa Marcial, empiezan a aparecer en la publicación. La particular constelación de Manzano aumentó en 2010 cuando consiguió la segunda estrella.

Los 2000 han sido, junto al periodo pospandemia, los años más fructíferos para Asturias. Si bien también ha habido pérdidas recientes, las de La Salgar y Arbidel, ambos por cierre.

