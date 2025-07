JOSÉ M. REQUENA Sábado, 19 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hace casi tres décadas, con 14 años, le diagnosticaron celiaquía. Lorena Pérez se sintió totalmente perdida y decidió que a nadie más le iba a pasar eso. En 2015 creó la plataforma web Celicidad, que hoy cuenta ya con alrededor de 2.000 establecimientos de toda España referenciados, muchos de ellos en Asturias. Desde 2016, publica un ranking con los mejores restaurantes para celíacos del país y, nuevamente, dos restaurantes del Principado se han colado en esta selecta lista: El Fartuquín (7º), que lleva en ella desde su creación, y El Palace de Gijón (10º).

–¿Cómo ha cambiado el mundo de la celiaquía desde su diagnóstico hace casi tres décadas?

–Se ha avanzado muchísimo en visibilidad, variedad de productos, información para el sector hostelero… Pero sigue habiendo muchas limitaciones, porque sigue habiendo muchísimos mitos y bulos y tenemos una legislación que no nos protege del todo: las cartas de alérgenos, que son necesarias, no dejan de ser más orientativas que otra cosa, porque no siempre se contempla la contaminación cruzada en el cocinado o emplatado. Cada vez hay más personas con restricciones, y al sector no le queda otra que ir adaptándose poco a poco: cada vez hay más establecimientos que quieren formarse, y eso es lo que nos da seguridad. Nuestro gran caballo de batalla sigue siendo el salir a comer fuera de casa con garantías de no tener un problema.

–Ha habido muchos avances en el mundo de la gastronomía en este aspecto, pero ¿la alta gastronomía les sigue restringida?

–Hay un poco de todo. La alta gastronomía la forman profesionales muy sensibilizados con estas cuestiones, pero en general las cartas son muy cerradas y no siempre te pueden hacer estas adaptaciones. Hay lugares que directamente dicen: «Si tienes celiaquía, te recomiendo que no vengas, porque no puedo garantizar tu seguridad». Esa honestidad se agradece mucho, sea o no alta gastronomía, porque así evitamos exponer nuestra salud. Esas pequeñas cantidades de gluten, en el caso de los celíacos, son capaces de despertar una respuesta inmunológica que es lo que debemos evitar, más allá de los síntomas, porque pueden derivar en consecuencias más serias.

–¿Sienten esa presión social? Ese 'bueno, por un día no te va a pasar nada'.

–Sí, totalmente. Nadie lo hace con mala intención, pero hay mucha desinformación y a veces la gente piensa que es menos de lo que realmente es. Te dicen: «Te acaban de diagnosticar con 40 años, llevas comiendo gluten toda tu vida, ¿y ahora te vas a poner así de estricto?». Es que no nos queda otra que ser muy estrictos y tener todo el cuidado del mundo porque es una enfermedad autoinmune y sistémica. Hasta en una comida familiar puedes ir más tenso de la cuenta por ese miedo.

–¿Qué lugar ocupa Asturias en el panorama nacional?

–Somos referente. Hay comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía que cuentan con una cantidad y variedad de restaurantes adaptados: japonés, italiano, etíope… Pero Asturias siempre ha destacado, porque sumamos la cocina tradicional a otras opciones. También tenemos guisanderas, como Ramona Menéndez, de Casa Belarmino, que demuestran que la tradición se puede adaptar a las demandas de hoy en día. O uno de los primeros restaurantes de España que tuvo una carta 100% libre de gluten, que fue Casa Niembro, en Asiego. Hay mucho donde escoger. También tenemos el proyecto Cangas sin Gluten, que es pionero a nivel nacional. Asturias siempre ha sido referencia.

–Es evidente que en los últimos tiempos existe un aumento de alergias e intolerancias alimentarias en la población. ¿A qué se debe?

–Es un cúmulo de cosas. Antes se normalizaban estos síntomas: encontrarse mal, hincharse después de la comida, tener tendencia a diarrea o estreñimiento… Y se decía que era normal, que en la familia todos somos así... Ahora sí que se busca el diagnóstico. También hay mejores herramientas diagnósticas. Pero sí que hay una tendencia general de aumento. La celiaquía sigue afectando a un 1,5% de la población, pero cada vez hay más diagnósticos. Y eso que el infradiagnóstico es un gran problema, de hecho el 70% de los celíacos no saben que lo son. Pero sí que en cuanto comienzan una serie de síntomas se empieza esa batería de pruebas para llegar al diagnóstico. Nos dicen «estáis de moda», pero no es una moda, es una enfermedad. Hace unos años, el hostelero que apostaba por una carta 100% libre de gluten era algo extraño. Dentro de un tiempo, quien no tenga una carta sin gluten con unas garantías, se quedará atrás, porque la demanda va por ahí, y eso no está reñido con la calidad.

