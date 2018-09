OVIEDO Billy bob José Manuel Díaz, con la imagen de Elvis, en el bar. / Mario Rojas Nos creeríamos en un bar guapo de la América profunda si no fuera porque la mayoría de clientes del establecimiento hablan asturiano LUIS ANTONIO ALÍAS Gijón Jueves, 20 septiembre 2018, 13:20

Para quien tenga problemas históricos, políticos, morales, estéticos o gastronómicos con los USA, éste no es su sitio. Incluso si un alto porcentaje de sus músicas y películas favoritas vienen de allá y sus hijos celebren 'Jalouín'. Norteamérica, enorme, distinta y compleja, quita prejuicios a todo trapo cuando se la visita y viaja.

A Jose, de Cangas del Narcea, el Tejas astur (por antigüedad y jerarquía Tejas sería la Cangas gringa), los buenos mitos 'useños' le entusiasman. Por eso, en su establecimiento, beerhouse y eatery (o cervecera y cantina) nos rodea de simbologías apropiadas: Elvis, el Tío Sam, estatuas de La Libertad, guitarras Fender y Gibson, murales de la Route 66 entre Chicago y Los Angeles, neones coloridos, ajedrezados, un surtidor de gasolina, barra y muebles metálicos tipo 'American grafitty', matrículas de todos los estados empapelando (emplacando, mejor) paredes y baños, fotos de músicos, tapizados blanquirrojos y un despliegue mitomaníaco que si en vez del centro de Oviedo se ubicara en algún perdido county de, por ejemplo, Misuri, las guías turísticas le dedicarían reseña.

La carta, dentro de una guitarra (no perderse el grifo y lavabo del baño) anuncia lo que debe, dadas las formas y fondos: hamburguesas, hot dogs, pizzas hechas con el horno de piedra que perteneciera a la anterior, longeva y apreciada Pizzería Góndola, costillas y chuletas de Nebraska, Oklahoma y Leitariegos, y otras alternativas que incluyen ensaladas, arroz, pasta, pollo y opciones chicanas.

Billy Bob Dirección: Calle Fray Ceferino, 11. Oviedo. Teléfono: 984 49 63 02 Propietarios: José Manuel Díaz Corros y Alberto Rellán. COCINA: Cristóbal de la Cruz. l Sala: Ismael Serrano. APERTURA: octubre 2014. Descanso :ningún día Cerveza: variadas (con americanas)

Ycada apartado en variedad detamaños y combinaciones. La oferta, no por esperada, cae en lo vulgar:entran caramelizados, salseados de cocina con burbon, miel, chiles suaves o ardientes, quesos tópicos pero auténticos –edam, mozzarella, parmesano, brie, roquefort, gruyere, emmental– y nombres divertidos y fáciles de entender por mucho que se hayan desatendido las clases: 'Big daddy', 'Pink ladies', 'Only you', 'Long truck', 'Little Richard', 'Road trip', 'Rolling Stones'…

Y la monstruosa (por tamaño) hamburguesa 'Wall o fame': hay pared para las fotos, tres o así, de quienes lograron terminarla.

José Manuel ha creado este microcosmos de barras y estrellas. Yno de cerámica negra y madreñas, que nació en familia hostelera con abuelos propietarios de un bar tienda por San Martín de Sierra, cerca de Llamas de Mouro, y padres chigreros y hoteleros:«Vine a Oviedo por estudios y me hice ingeniero industrial y, mejor aún, campeón europeo de kárate. También trabajé de camarero, y dirigí el Twenty. Las cosas van bien:ya abrimos el Billi Bob 2 ovetense en la calle de la Magdalena».

«Me encantan los Hard Rock Café, y con Alberto de socio quisimos un sitio donde poder dejar suelta la imaginación y el gusto», comenta José Manuel. Y se notan. La imaginación y el gusto.