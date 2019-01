GIJÓN Donan Castle Castillo escocés conquistado por un bravo grupo de españoles, su delegación propone una bien armada 'birroteca' con defensivas tapas LUIS ANTONIO ALÍAS Gijón Martes, 29 enero 2019, 11:39

Sábado. Lluvia y rachas de viento que doblan los paraguas. Pasear por las zonas verdes de Viesques a última hora de la tarde, con céspedes lacustres, resulta reumático. Pero en la huida encontramos el Donan Castle, y de las inclemencias pasamos a las clemencias de una cervecería con encanto a primera vista.

Y contenidos a vista atenta.

Primero aclaremos que el Donan es un romántico castillo de las rías escocesas, unido a tierra por un puente de piedra y reconstruido casi totalmente tras tomarlo cuarenta españoles en 1716: los ingleses necesitaron tres fragatas y tres días de intensísimos cañonazos para deshacer aquel Gibraltar inverso.

Donan Castle Dirección : Calle Corín Tellado, 19, Gijón Teléfono: 984 292 704 Propietario: Alejandro Alonso Dagorrette Ayudantes: Luna Alonso, Secundino Cuervo (Kundo) y Jaime González Apertura: 4 de diciembre de 2014 Horario: A partir de las 18.00 h (finde hasta las 3.30 horas) Descanso: ningún día Precio medio: 15 euros Tarjeta de crédito: sí

El Donan gijonés, en cambio, aboga exclusivamente por la armonía y el diálogo, y para eso ofrece un interior cálido y acogedor, con mesas altas y bajas, barra de taburetes y decoraciones entretenidas, donde destacan viejos anuncios cerveceros: el sentimental del Águila Negra de Colloto que cientos de bares asturianos colgaban a su entrada, el de Canadian Dry que triunfa en Hispanoamérica y fracasó en España, el de la Budweiser que de Chequia saltó al mundo, uno de la 'born to be wild' Ruta 66, otro cuya leyenda ('la cerveza ayuda a que la gente fea tenga sexo') no forma parte de los grandes pensamientos presocráticos, aunque verdad encierre...

El dueño del castillo, Alejandro, un gijonés cuyos padres poseían el referencial quiosco de la calle Adaro esquina Constitución, se hizo barista de un flechazo: «Recién cumplidos los 18, la chica con quien salía, dueña del bar Montana, me pidió ayuda, y empecé a trabajar allí de noche mientras lograba, probaba, ofrecía y me aficionaba a las primeras cervezas que nos llegaba de fuera, especialmente importadas de Bélgica y Alemania, como la Leffe, la Schonberger o la Spaten».

Sus investigaciones le llevaron, con el apoyo de Antonio Pellico, aventurero, periodista y promotor de hostelerías, al Vincer de Casa Valdés, toda una institución en 'birrafilia', dieciséis años, de 1998 al 2014. Un día encontró el local del Castle algo dejado de la mano del dios lúpulo, y en decisión breve, que la vida pasa por tiempos de reposo y tiempos de cambio, añadió el Donan y lo reinauguró.

«Siempre con el apoyo de mi esposa Luna;sin ella nada hubiera sido posible», enfatiza.

Cuesta elegir entre diez grifos de cerveza mediante tiradores con bomba de mano, y entre un abanico de sesenta marcas que reúne cebada y trigo, pale y brown ale, abadía y pilsener, centenarias y de ayer mismo, fabriles y artesanales.

A diferencia de gran parte de Europa, se bebe, sí, pero también se comen tablas de jamón de gochu astur-celta de Gancedo o de quesos asturianos, platos de callos de Casa Milla en Felechosa, nachos con queso, chili con carne, expositorios de salchichas alemanas o una hamburguesa de pulled pork (carne marinada y deshilachada) tierna y jugosa.

Se trataba de esperar a que la lluvia pasara; un par de horas después, y a pesar del cielo despejado y la clara luna llena, seguíamos pegados (y encantados) a las sillas.