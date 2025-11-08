David Fenández-Prada Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:42 Comenta Compartir

No tiene pelos en la lengua. Cuco, el propietatrio del restaurante La bolera, defiende la parrilla de gas frente a la brasa, por la potencia garantizada que ofrece, y las maduraciones cortas frente a las largas, porque los aromas y sabores se transforman con el tiempo y no preservan el sabor del animal.

Cuando todo el mundo ofrece cinco o seis razas y diferentes maduraciones este restaurante ha optado por simplificar su oferta: dos razas, angus y jersey, pero calidad máxima. Si a esto unimos los conocimientos que tiene el cocinero sobre los músculos, la grasa infiltrada y otras lindezas en crudo pues estamos ante un templo real, no instagrameable pero con el mejor esultado que podemos encontrar en Asturias. Después de probar muchos asadores en los últimos meses en la región puedo afirmar que aquí es donde más nivel he encontrado en el resultado final, en la suma de producto más cocinado. Luego hay otras carencias, un servicio más de andar por casa que se puede saturar cuando hay volumen, una conversación que puede derivar en la peligrosa política o en el fervor del deporte, porque Cuco opina de todo, y un comedor que pide una reforma. Pero más allá de eso, es el número uno.

Restaurante La Bolera Dirección Avda. del Jardín Botánico, 355.

Contacto Teléfono: 984 19 34 22. @restauranteasadorlabolera

Precio sin bebida: 60 euros

Descanso lunes y noches de martes a jueves.

Delante comimos una ensalada de tomates, compuesta por cuatro variedades, excelentes dos de ellas, el Amela y el Primora. Seguimos con unos fritos de bacalao de buen sabor pero levemente aguados, y pasamos a las carnes. Probamos dos lomos altos. Primero la angus, de textura impresionante, mantequilla pura, y muy buen sabor. Después llegó la jersey, increible en el paladar, pura potencia, más tersa en boca, exige más esfuerzo de masticado. Llegaron impecablmente asadas, acompañadas de patatas. Pedimos pimientos para completar la experiencia.

De postre compartimos tarta de queso, rica. Carta de vinos clásica, con referencias conocidas.

Es un templo para comer carne. Cobra la ración a 37 euros y la chuleta para dos a 74 €, presentada sin hueso. Consigue dos Y + de Yantar con sus 14,5 puntos.

A destacar Lo mejor El conocimiento del producto que tiene el dueño, Cuco, y su tratamiento en la parrilla. Es un maestro en la técnica de asar y se puede aprender mucho con él. A mejorar Algunos aspectos del comedor, como mejorar la insonorización del espacio y acondicionar algunas paredes. Le vendría bien una pequeña actualización.

El plato

Difícil elegir entre las dos razas que trabaja. Más comercial el angus, en el buen sentido, va a gustar a todo el mundo porque está muy buena y tiene una textura perfecta, se deshace en la boca. Para entendidos la jersey tiene mucha profundidad y más grasa infiltrada, eso sí, llena más.

El lugar

Comedor con barra al que se accede directamnte desde la calle. Mantel y servilleta de tela. Decoración sencilla y televisión sin sonido en la sala. Barra de apoyo en la que se puede tomar algo. Terraza posterior no habilitada en esta época, pero ideal en verano.