El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Navajas. E. C.
Selorio (Villaviciosa)

Restaurante Casa Covián

Casa Covián ofrece desde hace 25 años un producto honesto de cercanía

David Fenández-Prada

David Fenández-Prada

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:25

Comenta

No tienen redes, ni web, solo tradición oral y un teléfono de los de toda la vida. Pero paradojicamente tienen la carta en digital, con código QR, que no les pega nada. Es corta, pero aderezan la misma con sugerencias del día cantadas pero sin precio, una opción que debería estar en desuso. Abren exclusivamente a mediodía y no tienen empleados, se bastan solos Luis y su esposa, que cocina con respeto los productos del mar, que suele alternar con algún guiso, aquella semana garbanzos con almejas, a veces fabada u otro plato de cuchara. Luis atiende la sala con veteranía, con formas de andar por casa y un punto de socarronería si le das pie. Tiene buena conversación.

Restaurante Casa Covián

  • Dirección Terienzu, 15.

  • Contacto 985 99 62 32

  • Precio sin bebida: 45 euros

  • Descanso Cierra: lunes y noches

Optamos por unas navajas muy sabrosas, bien limpias, unos salmonetes de tamaño medio que destilaban sabor a frescura y mar, y un 'rapapelu' -gallo- a la 'meunier', exquisito, una preparación que debéis probar en este casa. Los postres fueron una leche frita con poco recuerdo láctico y un helado de higos que nos gustó. La carta de vinos es clásica, sin riesgo. Es un lugar placentero, especialmente en su soleada terraza. Consigue 13 puntos sobre 20, una meritoria Y de Yantar por lo tanto.

A destacar

Lo mejor

La calidad del producto que trabajan, especialmente lo que proviene del mar. Conocen bien los pescados y mariscos y se nota.

A mejorar

El baño necesita una reforma. Estamos en un pueblo y se admite casi todo, pero un poco más de espacio y unos retoques le vendrían bien.

El plato

El 'rapapelu', que es como llaman aquí a los gallos de la costa cercana, estaba espectacular. Venía con una especie de 'meunier' versioneada, un poco más densa, pero con un sabor increíble.

El lugar

Es una casa de comidas con una buena terraza, que cuando sale el sol luce mucho. Mantel y servilleta de tela. Las sillas interiores de madera con cojín. La decoración es rústica, con paredes de piedra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  2. 2 ¿Quién fue la más elegante en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias?
  3. 3 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  4. 4 Una corbata rebelde y un dobladillo descosido: lo que no se vio del Reconquista
  5. 5

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  6. 6 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  7. 7

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  8. 8

    Denuncian un caso de acoso escolar a una niña de 14 años en un instituto de San Martín del Rey Aurelio
  9. 9 A prisión por vender hachís a escolares de secundaria en Avilés
  10. 10 Dónde comer en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Restaurante Casa Covián

Restaurante Casa Covián