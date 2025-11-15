El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

E. C.
Gijón

Restaurante Sal negra

Sal Negra presenta una carta actual en la que destaca la oferta de arroces

David Fenández-Prada

David Fenández-Prada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:53

Comenta

El restaurante Sal negra, en Gijón, es la versión más gastronómica del importante grupo Al Peso, que ha crecido recientemente con la incorporación del Mercante. Cuenta con una carta muy atractiva en la que apetece todo. Puedes elegir entre una tortilla vaga de txangurro y bacalao, una molleja de ternera con gyoza de papada ibérica o un puerro confitado con espuma y guiso de rabo. Trabajan varios cortes de carnes a la brasa y preparan arroces al horno de carbón, como el de pitu de caleya, el verde de almejas y pixín o el meloso de jabalí con boletus. También tienen una fideuá, algo menos habitual y por la que nos decantamos, rica, presentada con un carpaccio de pulpo con pimentón y langostinos. Delante probamos la tortillita de camarones casera con tartar de atún rojo, un poco gruesa y en la que echamos en falta camarones y una mejor textura del atún. Eso sí, el sabor del plato era bueno. De postre tomamos una torrija con maracuyá y mousse de chocolate blanco.

Restaurante Sal negra, en Gijón

  • Dirección Avda. Dionisio Cifuentes, 128, Gijón.

  • Contacto Teléfono: 984 00 00 48. www.salnegrasomio.com

  • Precio sin bebida: 45 euros

  • Descanso lunes.

Sal Negra es un restaurante con muy buenas intenciones, en el que hay trabajo en la cocina, pero al que le faltan pulir detalles para lucir, con un servicio con luces y sombras. Consigue 12 puntos, una Y de Yantar.

A destacar

Lo mejor

El espacio en el que se ubica, en Somió, con una terraza ideal para las noches agradables y un comedor superior con mesas amplias y espaciosas.

A mejorar

La carta de vinos está desactualizada. No había ninguno de los dos vinos solicitados. Igual que se cambia la carta de comida, la bebida también es parte de la experiencia.

El plato

Esta fideuá, muy bien presentada y elaborada, seca, con carpaccio de pulpo y langostinos, nos gustó. El pimentón le da un toque chulo.

El lugar

Restaurante, con dos plantas y una terraza a pie de calle, bonito, acogedor, luminoso y actual. Domina la madera y una colección de cuadros. Mesa con mantel individual y servilleta de tela.

