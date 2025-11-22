El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Arroz meloso con liebre. E. C.
Pruvia (Llanera)

Restaurante La Venta del Jamón

La Venta del Jamón mantiene su esencia y su espíritu con un esmerado servicio

David Fenández-Prada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:42

Hacía varios años que no me acercaba a La Venta del Jamón, un histórico que llegó a estar muy bien valorado en las guías a finales de los noventa. Amado es un gran profesional que conoce muy bien el sector pero que tras una época convulsa al adquirir La Gruta en Oviedo y perder una cantidad importante de dinero se recluyó en la matriz, en su hogar, en su venta.

Restaurante La Venta del Jamón, en Pruvia

  • Dirección Pruvia de Arriba, 38.

  • Contacto Teléfono: 985 26 28 02. laventadeljamon.com

  • Precio sin bebida: 55 euros

  • Descanso domingo y todas las noches

Lo vi muy bien, ilusionado con su proyecto de conservas, manteniedo un excelente servicio y sin que apenas nada haya cambiado, ni la decoración, que mantiene mucha autenticidad, es como un viaje al pasado que preserva esa historia de más de un siglo. Aunque ya no tienen sidra, siguen manteniendo el detalle de servirte el agua en vaso de sidra, una seña de la casa.

Su especialidad siempre han sido los arroces y el steak tartare. No faltan platos con 'centollín', tanto en un salpicón como en una tortilla, fabada, pitu de caleya y pixín, entre otras opciones. Probamos una rica crema de marisco, con buenos trozos del crustáceo, un arroz meloso con liebre bien de punto y con un sabor potente, y un rosbif de corzo, buena pieza bien salseada para reforzarla. Venía con un puré de patata espectacular, para enmarcar. De postre, una tarta de manzana perfecta, con un punto de acidez refrescante, y un suflé mejorable. Impresionante carta de destilados por copas. Consigue 13,5 puntos, 2 Y de Yantar.

A destacar

Lo mejor

Tanto Amado como Sara son muy buenos anfitriones, y atienden con profesionalidad y naturalidad. Hay veteranía y se nota en muchos detalles, buscan clientes satisfechos.

A mejorar

El souflé de avellana estaba demasiado líquido, casi parecía más una sopa. Nos hubiera gustado una textura más esponjosa.

El plato

Es difícil encontrar cremas de bogavante en las cartas actuales y más llamativo que vengan con tres láminas de 'bugre'. Buen sabor y buena textura. Un plato ideal para entrar en calor con este frío.

El lugar

Espacio clásico, histórico, que permite un viaje al pasado. Cuenta con varios rincones, vigas de madera, mucho vino en las estanterías y dos amplios comedores, además de un bar tienda a la entrada. Servilleta y mantel de tela.

  Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
