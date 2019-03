GIJÓN Avenida Wilkin Aquiles y César Galeano. / Luis Santiago El Llano, bien surtido en sidrerías, tiene aquí una de sus destacadas. Sus dueños, paraguayo y dominicano, cuidan la pureza del mestizaje local LUIS ANTONIO ALÍAS Gijón Jueves, 28 marzo 2019, 18:24

Tras los jardincillos del paseo de la avenida del Lano, y ocupando el bajo intensamente hostelero de una manzana que apiña terrazas soleyeras y perreras, el chigre desvela interiores mediante grandes cristaleras. Sobra explicar que su nombre homenajea la radicación, eje recto y central de un barrio ordenado, moderno y orgulloso que fuera, apenas dos generaciones antes, arrabal amargo.

De planta amplia, un murete decorado por óculos y forjas de trisqueles y rosetas separa los espacios de barra y comedor:a primera y última vista lo sentimos acogedor, cuidado, popular;se nota cómo lo frecuentan numerosos vecinos y parroquianos por la naturalidad y desenvoltura mostrada.

Avenida Dirección: Avenida del Llano (Gijón) Teléfono: 984 70 65 56 Cocina: César Javier Galeano Galeano Sala: Wilkin Aquiles Bautista Comedor: Pelayo Valcárcel Fernández Apertura: 10 de octubre de 2018 Descanso: lunes Menú laborables: 9 euros Menú finde: 13 (s.) y 15 (d.) Sidra: Quintana y Castañón

En los muros hay fotos de platos, pizarras de sugerencias, rastriellos, madreñes, grandes dibujos pomológicos y una leyendas conceptista de difícil gramática que –no obstante– recibe nuestro aplauso: 'Asturias sidrina y Gijón sonríe'.

Explorando su cocina, la tradición viste un punto de modernidad y varios de esmero: fabes sedosas, bacalao con fuste de lascas, chuletón de vaca gallega, risotto de setas, calderetas de pescados y mariscos, arroces de tierra o mar, el cachopo de tradición y el de la casa (que incorpora setas y pimientos del piquillo), y un acertadísimo solomillo ibérico al oporto con frutos del bosque.

Añádanse selectos cortes de vacuno, sartenes que reponen al adolescente deportista en un plisplás (elijo la de chipirones, jamón ibérico, quema de cabrales y patatas) y presencias de obligada petición y guiso:zamburiñas, navajas, pulpo, calamares, y –lógicamente– una señora fabada, dicho sea sin atribución dogmática de género.

Calidad, cantidad y precio, con sidra escanciada ante el bebedor, que garantizan, en cocina, el paraguayo Alberto, y en Sala el dominicano Wilkin, algo que significa –siempre lo decimos al visitar asturianísimas sidrerías regidas por profesionales de otros países– una dificultad y una seguridad: aprender y aprehender unos modos culinarios distintos de los natales suele acompañarse de prudencia y cuidado.

Wilkin escancia de concurso, pero comenzó estudiando Marketing en la Universidad de Santo Domingo, título que trató de convalidad en España y en Gijón donde tenía familia. Al poco de llegar, le entusiasmó el escanciado de la sidra, arte que quiso dominar y le dio su primer trabajo en la misma escuela: la sidrería Nava. Cambiar de rituales amplía los horizontes, y nuestro ahora escanciador perito sabe de leyendas, milagros y carnavales, pues nació en una provincia que guarda celosamente tradiciones muy antiguas, la de Elías Piña.

Trabajando ya en el Otru Mallu conoció a César que dispone de biografía igualmente inusual: originario del Rosario paraguayo, «soñaba con dedicarme a la política, a la abogacía, a cosas que veía importantes. Me recrié en Asunción, al lado de Luisa, mi madre, que cocinaba de gloria, como mi abuela, y cuando falleció me replantee la vida y salté para Gijón donde tenía conocidos. Sólo la hostelería me ofrecía trabajo, y, además, sin papeles. El dominio de la parrilla y las carnes nos llegan a los paraguayos con los genes, y mientras tanto aprendí y ensayé todo tipo de guisos. Ya legal, pasada una década desde mis veintiuno y amigo de Wilkin tras coincidir en el Otru Mallu, decidimos la aventura del Avenida», resume César.

Nos atienden un auxiliar colombiano y también Pelayo Valcárcel, que por cómo escancia y habla, seguro que es medio de Nava, medio de Bimenes. Y justo clavado.