El Retiro cumple con tres generaciones de clientes José Carlos Baragaño, ante la barra de 'El Retiro', que a tantos clientes ha conocido. / IMANOL RIMADA El histórico bar noreñense celebra esta noche su trigésimo aniversario con una fiesta M. RIVERO NOREÑA. Sábado, 30 noviembre 2019, 03:19

Treinta años, que se dice pronto, celebra esta noche el histórico bar El Retiro, de Noreña. Un local por el que han pasado ya hasta tres generaciones de noreñenses y alguna que otra familia polesa. Los tiempos, sin embargo, han cambiado.

José Carlos Baragaño, 'Liti', está al frente. Cogió el relevo del local un 4 de diciembre -Día de Santa Bárbara- junto a su mujer Carmen. Vio que se traspasaba y no se lo pensó dos veces. Habían pasado seis años desde que José Manuel Prado, reconvirtiera el bar y sidrería 'El Conde' en El Retiro. En aquel momento, la idea era «imitar a los bares míticos de la Pola», como el 'JB', el 'Abre César' o el 'Florida', de Nava, cuenta Baragaño.

Tres décadas después, el hostelero bromea y dice que El Retiro es su «hijo» y también, con un poco de amargura, «el único que subsiste». Aunque la mayoría lo recordarán como punta de lanza de la noche noreñense, El Retiro comenzó como un bar de diario al que se le incluyó música, con posterioridad, y «fue cogiendo tirón», rememora 'Liti'. Aun así «seguía teniendo más gente de día», admite.

La barra del bar ha conocido ya a tres generaciones de la villa condal. «Ya veo a alguno que es nieto de los primeros clientes», y han sido muchas las parejas, algunas ya casadas, que se conocieron en El Retiro, cuenta con picardía el hostelero.

Constantino Romero

El desfile de los homenajeados de las fiestas del picadillo por la puerta del bar pasó a ser casi una tradición. No hay cliente vitalicio que no recuerde la noche en la que el ya fallecido periodista Constantino Romero tiró las cajas vacías del bar que se amontonaban en la puerta que da al baño en plena celebración y terminó junto a ellas, cuenta divertido 'Liti'.

El Último de la Fila, Celtas Cortos, U2, Loquillo o Bowie fueron la banda sonora de las noches de 'El Retiro'. Era «la movida» en una época que el dueño del local recuerda con especial cariño. «Ahora la gente es más mayor y más tranquila», dice. Tampoco se sirven las mismas bebidas. La cerveza ha triunfado por encima de los clásicos combinados de ron con Coca-Cola y la moda del gin-tonic de diseño no ha sido ajena a El Retiro: «Antes, cuando abría una caja de tónica me duraba tres meses y ahora no me llega a la semana».

Clientela, gustos e incluso decoración han cambiado. En junio se reformó el local y su propietario admite que le «gustaba más antes». Sin embargo, las ganas de seguir detrás de la barra siguen intactas: «Mientras podamos y tengamos que hacerlo, seguiremos aquí», asegura 'Liti', para alivio de muchos noreñenses.

Con motivo de los 30 años desde la apertura del bar, en el 89, 'El Retiro' acogerá esta noche una fiesta aniversario con música, copas y la compañía de muchos fieles.