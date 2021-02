«Los vaivenes son tan malos como la situación en sí» andrés y pedro salas, responsables de salas & gayol La falta de directrices estables condiciona la actividad de esta empresa, que en 40 años ha visto cambiar los gustos gourmet de los asturianos y los restaurantes Andrés y Pedro Salas, delante de la estantería de vinos de su tienda de Viesques. / JUAN CARLOS TUERO JESSICA M. PUGA Jueves, 11 febrero 2021, 11:37

Andrés y Pedro Salas son los herederos de una empresa especializada en la distribución y venta de bebidas y gastronomía selectas. El origen de Salas & Gayol se debe al padre de estos hermanos, Manuel, que empezó a buscar productos que distribuir a hostelería y alimentación hace más de 40 años. En 1977, comienza a trabajar con Cafés El Gallego -hoy dentro del grupo Cafento-, «y eso nos marca», asegura el mayor de los hermanos, Andrés, quien, como Pedro, se licenció en ADE antes de coger el testigo del negocio familiar, miembro de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar. El nuevo milenio les hizo sumar la venta directa, apuesta que se materializó en 2006 con la adquisición de las antiguas tiendas Saroma. Ahora mantienen los dos ejes de negocio, el de la distribución y el de la venta directa en tres tiendas repartidas por Gijón.

-¿En qué ha cambiado la distribución de los 70 a ahora?

-A. S.: Mi padre tenía un mercado mucho más reducido tanto en variedad de marcas como en mercado al que dirigirlas. Con los años, ha ido creciendo todo, ya no se ven solo vinos de Rioja, por ejemplo, y la hostelería está más profesionalizada y su demanda va acorde a su evolución. Ahora se valora el detalle, dejamos atrás los gustos clásicos para probar cosas nuevas que nos sorprendan.

-¿Qué demandaba, en concreto, el sector hostelero antes de la covid?

-P. S: Calidad, exclusividad y producto diferenciado que no estuviera en grandes superficies. Quieren que le ofrezcas cosas que no se ven y no buscan que les dejes el palé con la mercancía como antes, quieren conocer lo que les llevas y les asegures constancia.

-Y llegó la Covid. ¿Qué ha supuesto en su empresa?

-P. S.: No podemos salir a la calle como antes porque la mayoría de los negocios están cerrados y los que no, tienen restricciones, así que llevamos un año tratando de adaptarnos a esto. Al final, en nuestro caso, esto se ha traducido en una caída del 40% de nuestra facturación respecto el año anterior.

-A. S.: Todos en el sector estamos en la misma línea más o menos; no dejamos de ser pequeñas empresas a las que nos afecta la situación y no tener una rutina estable. Nos gustaría perder la incertidumbre a la que llevamos sometidos un año, que se digan las cosas más claras porque nos es más complicado funcionar cuando un día nos cierran la hostelería, la reabren al 50% y la vuelven a cerrar...

-P. S.: Si hubiera algo concreto, te adaptas y sigues, pero los vaivenes son tan malos como la situación en sí.

-También tienen venta directa. ¿El consumo en casa ha aumentado y cambiado en pandemia?

-A. S.: Ha aumentado, pero no suple para nada la bajada en distribución.

-P. S.: El consumo doméstico ya va más allá del simple capricho para el fin de semana, hablamos de un aumento que incluye la compra del día a día con productos de los que antes no teníamos tanta rotación, como el pan, los embutidos o los quesos.

-¿Qué buscan en los productos para incluirlos en su oferta?

-A. S.: Calidad, imagen y un proyecto de futuro. Algunas oportunidades salen por recomendaciones de proveedores o contactos con los que trabajamos y otra parte importante en ferias, que ahora por la situación están paradas. No podemos incluir mucho producto nuevo en estos momentos ya que la situación no permite demasiados movimientos. En esta última temporada, hemos incorporado unas conservas artesanas Musel, y zumos naturales Rico, ecológicos y enriquecidos con superalimentos, ambos proyectos surgidos en Gijón.

-¿Cómo asumen las modas y las tendencias de un mercado cambiante?

-A. S.: Los cambios son paulatinos: las tendencias calan, crecen y llega un momento en que se implantan. Ha pasado con lo ecológico, por eso tenemos una gran gama de vinos en ese sentido y otros muchos productos que introducimos tanto en distribución como en tienda.

-¿Y la venta 'online'? Ya la tenían antes del confinamiento, ¿puede ser un salvavidas?

-P. S.: Vender por internet está bien, pero no a todas las empresas nos funciona igual y hay que tener en cuenta que se necesita hablar de mucha inversión para poder obtener una tasa de retorno idónea.

-A. S.: Nuestra base de negocio es la distribución a la hostelería y la tienda a pie de calle. Somos conscientes de que hay empresas muy especializadas en la venta 'online' y que se han posicionado bien durante el confinamiento. Nosotros estamos en fase de adaptación a este nuevo modelo de negocio; entendemos que tenemos que invertir en 'e-comerce', lo que implica un sobresfuerzo, pero por lo pronto no es nuestra prioridad, vayamos paso a paso, no vamos a cambiar toda nuestra base de la noche a la mañana.