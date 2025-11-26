Serondaya premia la economía social de Panduru El reconocimiento a la Innovación Cultural en la Gastronomía aplaude la cultura tradicional del aprovechamiento de un proyecto enraizado en Gijón

El Premio Serondaya a la Innovación Cultural 2025 en la categoría de Gastronomía ya tiene ganador en su decimotercera edición. Se trata de Panduru Repostería Circular, una pequeña empresa asturiana, asentada concretamente en Gijón, que elabora sus productos a partir de pan del día anterior, de ahí su nombre.

El jurado encargado de su elección se decantó por su candidatura por «fundamentar sus creaciones en la cultura tradicional del aprovechamiento que realizaban mujeres de anteriores generaciones». También pusieron sobre la mesa cómo lo que antes se hacía por costumbre en todas las casas asturianas ahora se lleve a cabo también por conciencia y economía social.

En detalle, Panduru es un proyecto que reduce el desperdicio alimenticio, impulsa la transición hacia una economía circular y transformadora y ofrece talleres formativos y de sensibilización. Sus responsables, Ana Marcos y Elena Fernández, sustituyen la harina por el pan excedente y utilizan ingredientes de temporada para redondear su propuesta, ofreciendo una buena alternativa a la repostería procesada.

Panduru nace como idea en abril de 2020 y se desarrolla con la participación en el programa EWA (Empowering Women in Agrifood) del consorcio europeo EIT Food, en el que lograron el primer premio, dotado con 10.000 euros. Al principio, compartieron instalaciones con la panadería La Portalina de Villaviciosa, «nuestro principal proveedor de pan y también punto de venta», explican las responsables. Fue en 2022 cuando se constituyen como empresa de economía social y se trasladan a su obrador actual en Gijón.

En su vitrina de premios están el Premio Impulsa del Ayuntamiento de Gijón a la Empresa Sostenible en 2023 y también el de Alimentos de España en la categoría Iniciativa Emprendedora de este mismo año, entre otros. Ocupará ahora un lugar especial el Serondaya de Gastronomía, que recibirán en una gala que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en la Casa de la Cultura de Mieres.

El jurado encargado de su elección estuvo integrado por María Zoraida Martínez Rodríguez, Viri Fernández García, Luis Alberto Martínez Abascal y Ricardo Fernández Señorán, Jessica M. Puga y actuando como secretaria, con voz y sin voto, Marigel Argüelles Tuñón.

