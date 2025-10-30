«La sidra espumosa es la gran desconocida, bridemos con ella no solo en Navidad»

El IV Salón DOP Sidra de Asturias de Sidras Naturales Espumosas no solo puso copas burbujeantes sobre la mesa, también números. El presidente ... del consejo regulador de la DOP, Jorge García, celebró que los últimos años las ventas de la marca aumenten en torno al 5% cada ejercicio y, especialmente, que este año «el crecimiento de la natural ya supera el 7%». Precisó, por tanto, que confían en colocar en el mercado cinco millones de botellas, frente a las 4.600.000 actuales. De estas, en torno a 120.000 corresponden a sidra espumosa.

Los seis llagares que se dedican a esta variedad reunieron en la sala de pinturas de la Laboral, en Gijón, a unas 200 personas dispuestas a brindar. Lo hicieron con las marcas adheridas a la DOP Sidra de Asturias: Emilio Martínez (El Gobernador), Solaya (Quelo), Prau Monga (Viuda de Angelón), Poma Áurea (Trabanco), Ramos del Valle (Sidra Fran), El Gaitero Etiqueta Negra, Valle, Ballina y Fernández y Pomarina (Grupo El Gaitero).

«La sidra natural espumosa es una gran desconocida cuando tiene mucha calidad y se elabora con materia prima asturiana», explicó García, haciendo hincapié en su «potencial» y lamentando que «no la conozcan ni los asturianos y esté denostada». El presidente hizo un llamamiento a los hosteleros para «que la tengan para brindar y que no solo sea en Navidad».

La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, puso el acento, precisamente, en desestacionalizar su consumo. «Es un producto gourmet» resultado de «un esfuerzo en innovación por parte de los llagareros», apuntó, y agradeció el empeño también del consejo y la hostelería. También aplaudió la versatilidad, pues «está perfecta con pescados, aperitivos, en el postre... con todo». También el portavoz del gobierno en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, animó a su consumo.