Urgente BBVA gana 8.000 millones hasta septiembre y activa la retribución al accionista para olvidar la opa
Alberto Fanjul, Cristina Álvarez, Jesús M. Salvador, Jorge García, Begoña López, María Cardín, Francisco Martínez Sopeña, Alejandro Vallaure, Fran Ordóñez, Juan Urbieta y Daniel Ruiz, en el IV Salón DOP Sidra de Asturias de Sidras Naturales Espumosas celebrado en la sala de pinturas de la Laboral. JOSÉ SIMAL
Jorge García, presidente del Consejo regulador DOP Sidra de Asturias

«La sidra espumosa es la gran desconocida, bridemos con ella no solo en Navidad»

El presidente del consejo regulador de la DOP, Jorge García, espera alcanzar este año los cinco millones de botellas vendidas, de las que unas 120.000 tienen burbuja

Jessica M. Puga

Jessica M. Puga

Gijón

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:31

Comenta

El IV Salón DOP Sidra de Asturias de Sidras Naturales Espumosas no solo puso copas burbujeantes sobre la mesa, también números. El presidente ... del consejo regulador de la DOP, Jorge García, celebró que los últimos años las ventas de la marca aumenten en torno al 5% cada ejercicio y, especialmente, que este año «el crecimiento de la natural ya supera el 7%». Precisó, por tanto, que confían en colocar en el mercado cinco millones de botellas, frente a las 4.600.000 actuales. De estas, en torno a 120.000 corresponden a sidra espumosa.

