«El reto no es hacer sidra 'sin', es hacerla con calidad» Fanjul lanza una sidra sin alcohol en respuesta a la demanda del mercado

Iba para psicólogo pero el mundo de la sidra se interpuso por una carambola familiar y desde hace cuarenta años dirige desde Tiñana Sidra Fanjul, consciente de los retos y las oportunidades perdidas

Aunque Carlos González -cuarenta años en el mundo de la sidra- se dijo a sí mismo, tras algún escarmiento por anticiparse a la demanda, que seguiría el ritmo de la marea y dejaría para otros los necesarios pasos hacia adelante de un sector ávido de avance, no cambia. «El espíritu de aventura y las ganas de aprovechar las oportunidades no desaparecen», asume, casi resignado. Y se deciden a llevar al mercado su primera sidra sin alcohol.

-¿El mercado estaba sediento de una sidra 'sin'?

«La sidra necesita adaptarse al mercado en lugar de esperar que él se adapte a ella»

-Cada vez hay un movimiento más fuerte que apunta a consumos más saludables. Hay quien renuncia voluntariamente al alcohol o se lo imponen por prescripción médica. También están los hábitos sociales, conducir... El crecimiento de la cerveza sin es un reflejo de esta tendencia. Y estamos viendo como inevitablemente surgen también sidras en este sector de mercado.

-¿Resiste la esencia de la sidra a su 'desalcoholización'?

-El mayor reto de elaborar una sidra 'sin' no es quitar el alcohol sino hacerlo ofreciendo un producto de la máxima calidad, sin alterar el resto de características esenciales. Toda novedad requiere esfuerzo y llevamos un tiempo considerable preparándonos. Hemos hecho muchas pruebas hasta dar con una sidra a la altura. Aunque con el tiempo evolucione, tiene ya una calidad más que aceptable. .

-No me dé la fórmula secreta pero sí algún apunte. ¿Cómo lo consigue?

-A través de procesos técnicos muy lentos con temperaturas lo más bajas posibles. Intentamos aplicar un proceso lo más natural y sosegado para tratar de alterar lo mínimo las propiedades. Todo esto se dice muy fácil pero llevarlo a término es más complicado de lo que parece.

-Se escancia la sidra 'sin'?

-Sí. Nos hemos centrado en el mercado de la sidra natural y parecía lógico comenzar con un producto similar. Esto no quita que exista un desarrollo en otros formatos dirigidos a mercados diferentes. .

-La tradición pesa y aquí la sidra es casi cuestión de Estado.

-Hemos empezado por lo más difícil. Aquí el público es muy crítico, poco dado a cambios importantes. Fuera existen muchas oportunidades y por eso hay que mirar más allá de nuestras fronteras y dejar de insistir sobre lo que ya tenemos.

-Sin embargo, solo elabora sidra natural.

-Empezamos hace décadas con las sidras en nuevos formatos y contamos con el aval de la certificación agraria ecológica. Impulsamos el consejo y la DOP, pero hace tiempo que nos salimos por diferencias de criterio sobre cómo abordar el mercado de la sidra.

-Usted opina que...

-Necesitamos generar nuevos mercados para avanzar. Creo que el asturiano esta saturado. Emprender campañas fuera, diversificar producto y adaptarnos al mercado en lugar de esperar que él se adapte a nosotros. La sidra está creciendo en volumen y diversificación de formatos en todo el mundo, con grupos económicos cada vez más importantes invirtiendo en sidras. Hacemos poco caso a este fenómeno.

-Sidra Fanjul no es una excepción en este sentido.

-Creamos hace 25 años sidras de nueva expresión, licores, la primera sidra 'bio'... Costó mucho trabajo, tiempo y dinero. Quizás era muy pronto... Con los años, tomas las cosas con más paciencia. Si el mercado avanza yo me subo al tren pero no vuelvo a embarcarme sin saber adonde va. No es lo mismo tener 20 años que casi 60...

-¿Y la sidra 'sin?

-(Tono de resignación) Ay, es que en el fondo la gente no cambia. El espíritu de aventura y las ganas de aprovechar las oportunidades no se acaban. dades no se acaban.