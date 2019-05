«La sidra no se valora en Asturias, es como agua» Edu Vázquez, con una selección de sidras, en Coalla. / JORGE PETEIRO Es jurado en los concursos sidreros más importantes del mundo y lleva una década poniendo al Principado en el mapa POR JESSICA M. PUGA Jueves, 2 mayo 2019, 06:52

Edu Vázquez se aficionó a la sidra en su Barredos natal (Laviana), donde ayudaba a los vecinos que la hacían en casa. Era una bebida normal hasta que salir de España le hizo verla de otro modo. Le chocó descubrir otras realidades asociadas a su elaboración y consumo. En Alemania, cambió el chip. Integró el grupo 'Apfelwein Szene' -escena sidrera-, y pudo probar elaboraciones de todo el mundo y atender a sus particularidades comenzando así a valorar de verdad lo que siempre había tenido en casa. Tras colaborar en citas sidreras y organizar campeonatos internacionales, montó Guerrilla Imports en Gijón junto a Antonio Roa. Su objetivo es compartir su pasión por la sidra. Además, Vázquez es jurado en campeonatos de la importancia de Míchigan, Fráncfort y Bath and West.

El descuido de la cotidianidad. «La sidra en Asturias se ve como algo tan cotidiano que, salvo en contadas excepciones, no genera interés ni se valora como se merece. Vamos, es que aquí se ve como agua y eso hay que cambiarlo. Se está intentando acabar con esta forma de pensar, pero no puedes cambiar de la noche a la mañana lo que lleva siglos siendo así. Para ver la sidra y todo lo que la rodea de una forma especial hay que salir de Asturias, quedando aquí es casi imposible. Muchos no entienden que se pueda hacer de otra manera o que existan otros tipos».

Sidras del nuevo mundo. «Hay dos grandes bloques sidreros en el mundo, ambos con muchos años de historia. Sus diferencias radican, principalmente, por las manzanas que utilizan para elaborar. Por un lado, está el bloque ácido, que corresponde a Centroeuropa (Alemania, Austria, Suiza...) y España, o sea, Asturias y País Vasco. Por otro, hay un bloque amargo, que incluye a Francia y Reino Unido. De unos pocos años para acá se ha consolidado un tercer grupo que se conoce como sidras del nuevo mundo. Incluye a Australia, Nueza Zelanda, Estados Unidos, México e, incluso, Europa del este. La sidra que elaboran es muy diferente porque usan manzana de mesa».

Inquietud personal. «En 2007, llegué a Fráncfort y eso fue el culmen. Ahí me di cuenta de que de la sidra no sabemos nada aunque sea una bebida de toda la vida como el vino y la cerveza. Guerrilla Imports nace en 2015 para que en Asturias hubiera la posibilidad de probar sidras del resto del mundo, ayudar a exportar las de aquí y servir para la expansión sidrera regional. Ahora tenemos unos 35 referencias procedentes de una decena de pequeños productores repartidos por todo el globo».

Miedos infundados. «Tendemos a ver con miedo que otros países hagan sidra y, más aún, que esta llegue a Asturias, pero hablar de competencia es una tontería. Los restaurantes con los que trabajamos no tenían sidra en sus cartas hace unos años, por lo que ocurre al revés, estamos haciendo un trabajo de normalizar el consumo sidrero. En cualquier país, la gente acaba consumiendo local. Nosotros luchamos para que sea así, pero entendiendo que eso no está reñido con probar cosas nuevas. Uno de los objetivos de Guerrilla Imports es que Asturias sea capital internacional de la sidra. Mi empresa funcionaría mil veces mejor en Madrid, pero queremos que esté aquí».

Asturias no es el País Vasco. «Hace una década, nadie conocía Asturias. Yo luché y viajé mucho para ponernos en el mapa. Antes todo lo que salía de España se creía vasco y, aún hoy, hay extranjeros que lo confunden. Empecé a organizar viajes al Principado para que los turistas descubrieran nuestra cultura, y todos se van alucinados por muchas cosas, empezando por nuestra cultura sidrera. Ven que tenemos bares especiales para tomar sidra y que esta se ve en todos los sitios. Por su forma de elaboración la consideran una bebida arcaica y cuando ven el precio, creen que está muy poco valorada».

El eterno debate. «El precio de la sidra es el eterno debate. Los extranjeros, conscientes de que elaborar la sidra es uno de los procesos más complejos que hay, no entienden que se ponga a la venta por tan poco. No ven una relación compensada y lo dicen. Las sidras que traemos de fuera se venden a 4,50 euros la botella de medio litro, así que quizá lo que pasa es que no hemos dado con la clave para la nuestra. Pienso que hay que saber venderla, a qué clientes y cómo. El consumidor tiene que entender que eso extra se paga por algo».

Esto es sidra de hielo. «Canadá empezó a elaborar sidra de hielo en los 90 y nosotros, con lo poco que llevamos, les estamos adelantando en los concursos. Es curioso porque en Asturias aún se conoce poco. Es que los lagares utilizan el mismo sistema de distribución que para sidra natural, o sea, más un repartidor que alguien que explique qué es».