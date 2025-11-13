El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Sonido, sabor y saber minero se fusionan en el Pozo Sotón

El cocinero Marcos Cienfuegos y la cantante Anabel Santiago participan de un evento que pone en valor la memoria histórica, cultural y gastronómica de la cuenca central asturiana

A. S. González

A. S. González

Oviedo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:23

Comenta

Sonido, saber y sabor se fusionarán este viernes en el Centro de Experiencias y Memoria de Minería, emplazado en el emblemático Pozo Sotón, para poner en valor la memoria histórica, cultural y gastronómica de las cuencas asturianas. En la catedral minera sonará la voz de Anabel Santiago y los asistentes podrán disfrutar de la cocina de Marcos Cienfuegos, quien también ejerce en Bocamina.

El evento, en su segunda edición, implica los cinco sentidos. El gusto, el oído y también el olfato se suman a la vista en una original forma de descubrir las particularidades de las comarcas mineras y rendir tributo a la cultura del carbón. La minería, más allá de una profesión, se convirtió en una cuestión identitaria y emocional, en una forma de vida que marcó el carácter y el paisaje humano de Asturias.

También tuvo su influencia en la cocina, como defiende el cocinero mierense, estudioso devoto de la tradición gastronómica del Caudal y del Nalón y firme defensor del legado de las guisanderas. Inspirándose en ellas elaborará cuatro yantares que rescatan y actualizan la cocina tradicional minera.

Los bocados serán presentados en la cocina obrera que recrea el CEMM, espacio museístico de Hunosa, y que permite viajar a tiempos pasados y maridados con un cóctel de autor hecho a base de un «particular oro líquido», la sidra.

Entre rincones dedicados a los mineros, al grisú, a los accidentes de trabajo, a la documentación histórica, a los economatos laborales o a la labor de la mujer minera, el discurso museístico interactuará con la música de la cantante asturiana, Premio Nacional de la Música en 2012, acompañada de la guitarra acústica y 2 pandereteras.

En dos pases, ambos con localidades agotadas desde hace semanas, la historia se entrelaza con la emoción de la música y la sorpresa de la gastronomía, una forma singular de impulsar la memoria del carbón y convertir el patrimonio industrial y cultural asturiano en un activo cultural y turístico.

