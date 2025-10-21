El sumiller Maikel Rodríguez Cortina y la Preba de la Sidra de Gascona, Premios Nacionales de Hostelería El gijonés ha sido reconocido por «su excelencia y trayectoria en sala» y la cita ovetense, por «poner en valor la singularidad de esta bebida y el esfuerzo colectivo de la hostelería asturiana»

Hostelería de España acaba de hacer públicos los ganadores de la decimonovena edición de sus Premios Nacionales de Hostelería, en los que Asturias ha vuelto a sonar con fuerza. El sumiller gijonés Maikel Rodríguez Cortina, que oficia en el restaurante Iván Cerdeño de Toledo, ha sido reconocido por «su excelencia y trayectoria en sala». También lo ha hecho la Preba de la Sidra de Gascona, galardonada en la categoría de Promoción de la Cultura y la Gastronomía por «poner en valor la singularidad de esta bebida asturiana y el esfuerzo de la hostelería asturiana».

Maikel Rodríguez Cortina (Gijón, 1992) pasó por el restaurante Aponiente cuando ni sospechaba que su futuro laboral le llevaría a El Puerto de Santa María, en Cádiz. Era 2015, antes, incluso, de que el restaurante de Ángel León tuviera estrellas Michelin. Este asturiano que empezó de chaval limpiando salones de boda y atendiendo barras libres en La Pradera-Campanal, de Koldo Miranda, donde trabajaba su madre, cambió en el año 2021 Cádiz por Toledo para trabajar en el restaurante Iván Cerdeño, donde continúa como jefe de sumillería.

El año de la sidra

La Preba de la Sidra de Gascona es una actividad emblemática del calendario no solo en Oviedo, sino en toda la región. Cuenta con 25 ediciones que la han consolidado como referente cultural y turístico. Organizada por la Asociación de Sidrerías de Gascona, la patronal Otea y el Ayuntamiento de la capital asturiana, esta fiesta «promueve incansablemente la sidra asturiana y el ancestral arte del escanciado, elementos clave de la cultura sidrera», destacan desde la patronal acerca de una particularidad regional que hace un año fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El jurado ha valorado cómo la preba combina catas populares y profesionales, implicando a miles de asistentes cada año y a los llagares participantes. Y también cómo así se consigue dinamizar la hostelería, especialmente la del Bulevar de la Sidra de Oviedo. En números, Otea incide en que la actividad atrae cada nueva edición, celebrada en primavera, a más de 10.000 visitantes, generando con ello gran impacto económico y mediático. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la Preba de la Sidra de Gascona «es un ejemplo de colaboración sectorial y liderazgo asociativo» que «ensalza la tradición y se adapta con innovación, transmitiendo valores y raíces a las nuevas generaciones».

Ampliar La Preba de la Sidra de Gascona, en una edición pasada Alex Piña

De Oviedo a Castellón

La gala de entrega de los XIX Premios Nacionales de Hostelería será el próximo 4 de noviembre en Castellón, ciudad que releva a Oviedo, cuyo Auditorio Príncipe Felipe acogió el acto en 2024. Fue aquella una cita en la que la sidra asturiana tuvo también un claro protagonismo, puesto que los decimoctavos Premios Nacionales de Hostelería concedieron a la cultura sidrera el galardón en la categoría de Compromiso y Promoción con la Cultura. Esta volverá a tener sabor asturiano este año. Y también volverá el evento a reunir a hosteleros, empresarios, cocineros y diversas entidades que apuestan por potenciar y mejorar el sector, construyendo el futuro desde la excelencia. Con estos galardones, Hostelería de España impulsa el crecimiento y fortalecimiento de la hostelería, enriqueciendo su marca a nivel local, nacional e internacional.

En esta edición se han establecido 18 categorías. Acompañan a la Preba de la Sidra de Gascona y a Maikel Rodríguez Cortina:

- Empresario Hostelero: José Cobos Mena (Málaga)

- Empresa hostelera: Grupo Vaquer (Zaragoza)

- Empresa hostelera comprometida con la responsabilidad social: Restaurante Santa Ana (Murcia)

- Empresa hostelera comprometida con las personas con discapacidad: Nectari Restaurante (Barcelona)

- Empresa hostelera destacada en innovación: Gourmet Catering&Eventos (Valencia)

- Empresa hostelera comprometida con la sostenibilidad: Grupo El Pòsit (Tarragona)

- Cocinero empresario: Pedro Sánchez Jaén (Jaén)

- Internacionalización: Grupo Tatel

- Premio a la concordia 'José Luis Fernández Noriega': Acción de la hostelería desplegada ante la DANA

- Persona por su contribución a la mejora del sector: Óscar Somoza Rodríguez-Escudero (Zamora)

- Labor de difusión de comunicación: Jonatan Armengol

- Premio a la institución: Guía Repsol

- Empresa proveedora: Cervezas Alhambra

- Labor formativa: CIPFP Costa de Azahar (Castellón)

- Promoción asociativa en el sector: Kino Martínez (Gipuzkoa)

- Reconocimiento al cliente: Lolita

