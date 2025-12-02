El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La pizzería restaurante A'Libretto, ubicada en Gijón, se llevó una medalla de plata E. C.

Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo

El primer premio del III Campeonato de España de la modalidad viajó hasta Valencia

Jessica M. Puga

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:52

El III Campeonato de España de Pizzas ya tiene ganador y está en Valencia. El primer premio se lo llevó Harinella con la propuesta Kaori Chan; la medalla de plata viajó a La Felisa, en León, por La Montenegro, y la de bronce llegó a Dos Hermanas hasta La Bicicleta Pizzería por su propuesta Circus.

Entre los 15 finalistas convocados en el Yellow Park de Barcelona había un restaurante de Gijón, que finalmente no consiguió medalla nacional, pero sí el premio como mejor pizza del Principado Asturias. El podio regional que coronó el restaurante Crettino por Sapore Italiano lo completaron la pizzería restaurante A'Libretto, también en Gijón, por Bella é Buona, y el restaurante y pizzería Salvatore, en Oviedo, por su propuesta Donatello.

Asturias también cosechó un accésit en la categoría Audacious. En concreto, lo logró el Basilico restaurant pizzería de Oviedo, que presentó la Pizza Stella.

Han sido un total de 145 establecimientos los que han participado en la III edición del Campeonato de España de Pizzas La Mejor Pizza de España, organizado por la empresa asturiana Fenicia con el patrocinio de Globo y la colaboración de Harinas Ylla 1878 y ALSA.

