Acusan de tongo a «¡Ahora caigo!» El concursante tuvo que abandonar el programa por pronunciar la respuesta correcta sin pronunciar la tilde EL COMERCIO Jueves, 11 octubre 2018, 20:29

A Salvador, el protagonista de la última polémica de «¡Ahora caigo!», le preguntaron cómo se llamaba la plataforma de madera que sirve para transportar mercancías. La respuesta era palé, pero el concursante respondió dos veces la palabra sin pronunciar la tilde. En medio de la confusión hasta Arturo Valls, presentador del concurso, llegó a decir: «Lo ha dicho, ¿no?». «Habrá sido por el acento», reflexionó su contrincante.

En redes sociales no tardaron en alzar la voz contra lo que consideraban una injusticia. Sobre todo porque en la pantalla, la respuesta aparecía también sin tilde, como rápidamente apreciaron diversos usuarios de Twitter: «Salvador dice no una sino dos veces la palabra 'pale'. A pesar de eso, el programa decide tirarle porque no acentúa la 'e', pero claramente en pantalla las letras no aparecen acentuadas» o «Salvador dice no una sino dos veces la palabra 'pale'. A pesar de eso, el programa decide tirarle porque no acentúa la 'e', pero claramente en pantalla las letras no aparecen acentuadas», se quejaban, exigiendo a «¡Ahora caigo!» que se repesaque al concursante.

Incluso el propio Salvador, tras su polémica en «¡Ahora caigo!», quiso dar su opinión en Twitter: «Un millón de gracias a todos por el apoyo en #ahoracaigo creo que ha sido bastante evidente lo que ha pasado y que no pueden jugar con la ilusión de un programa tan querido como este @ahoracaigo no sé que opinión tendrán al respecto @tinetr o @Gestmusic pero no hay lugar a la duda».