Adam Jezierski (Física o Química'), positivo en COVID El actor ha revelado que está acabando la cuarenta tras haberse contagiado por coronavirus Adam Jezierski ha estado presente en 'Física o Química: el reencuentro'. / A.J. CARLA COALLA Miércoles, 3 febrero 2021, 15:56

«

El actor Adam Jezierski ha sido uno de los últimos en comunicar que está pasando el COVID, al igual que hiciera antes su compañera de reparto en 'Física o Química' Angy Fernández. Así lo ha comunicado a través de su perfil de Instagram, en el que ha compartido una fotografía y un mensaje en el que cuenta en qué punto se encuentra y cómo ha pasado el coronavirus.

«Estoy terminando cuarentena por Covid. Todo bien. Un poco de fiebre, y una ligera sensación de apaleamiento. Pero todo bien. Eso sí, lo de no oler y sobre todo, NO TENER SABOR! es de las peores torturas a las que se me ha sometido. Cada mañana olisqueo ilusionado los botes de champú. ¿Cuanto tardó en volveros a vosotros el olfato y gusto? P.D.: Me ha crecido la barba y me he tirado un selfie«, ha confesado Adam Jezierski sobre su contagio. por coronavirus.

Se suma así Adam Jezierski a la larga lista de personajes famosos que han anunciado en los últimos días que están pasando o han pasado la enfermedad por coronavirus. Marta Pombo, la hermana de María Pombo; Pablo Motos, que está siendo sustituido por Nuria Roca al frente de 'El Hormiguero'; o la actriz María Castro son algunos de los personajes conocidos que han reconocido haberse contagiado de COVID-19.