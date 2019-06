Ainhoa Arteta se casa por tercera vez La artista vistió un corte sirena en tela adamascada. / JESÚS BRIONES Tras dos divorcios, la soprano da el 'sí' al militar Matías Urrea, en Cádiz, ante la duquesa de Montoro, Carmen Lomana y Susana Díaz I. O. DE OLANO Martes, 25 junio 2019, 04:01

La donna, no hay duda, è mobile. Cuando se trata de dar el do de pecho sobre los escenarios y, también, cuando se trata de festejar el amor. Divorciada dos veces, la cantante lírica Ainhoa Arteta ha iniciado el tercer acto de su particular ópera personal tras contraer matrimonio con el teniente de navío murciano Matías Urrea. Lo hicieron en un enlace civil celebrado a última h ora de la tarde del domingo, en plena resaca del cacareado y televisado enlace de Belén Esteban y su Míguel, con acento en la 'i'. El lugar escogido por la soprano y el militar para prometerse fidelidad y eternidad fue el Castillo de San Marcos en el Puerto de Santa María, en Cádiz.

Muy a tono con el regio escenario nupcial, la novia llego a bordo de un coche de caballos sola y enfundada en un favorecedor vestido de color champán, de corte sirena, confeccionado en tela adamascada y rematado con unas largas mangas en tul que le confería un efecto de falsa capa.