Aitana, de OT: «Yo es que soy así, muy intensa» La cantaante se protege ante la prensa negándose a hablar de amor y de política. «Prefiero guardármelo para mí, no quiero meterme en líos», asegura ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 2 noviembre 2019, 00:39

El lado malo de la fama, según Aitana, «es que la gente se meta en cosas que a ti te da vergüenza contar. Pero he llegado a entenderlo -afirma la cantante-, y además estoy en mi derecho de responder lo que quiera». Tiene solo 20 años, cumplidos a finales de junio, y parece haber asimilado ya que la celebridad tiene un precio. «Me han hecho daño», lamentaba hace un año... Hoy, con su nominación a un Grammy Latino en la categoría de Mejor Nueva Artista, lejos ya de su tormentosa relación con Cepeda y felizmente enamorada del hijo de Ana Duato, Aitana se muestra pletórica.

Sigue siendo la espontánea adolescente que en más de una ocasión descolocó al jurado de 'OT 2017' con su frescura, pero ahora ha aprendido a protegerse ante la prensa. El martes atendió a los medios como imagen de la firma de peluquería Ghd, para la que acaba de protagonizar un 'beauty film' basado en la campaña navideña 'Royal Dinasty Collection'. «Yo me ondulo el pelo con este 'styler', si no confías en la marca que apuesta por ti todo esto no tendría sentido -advirtió la cantante moviendo su larga melena-. Me la he cortado un poco, pero no soy de cambios radicales, no me vais a ver de repente con el pelo azul».

Nacida en San Clemente de Llobregat, y afincada actualmente en Madrid, Aitana planea volver a casa por Navidad porque dice echar de menos a sus padres, a los que nombra constantemente. «Hablo con ellos a diario. Y cada mañana me recuerdan la suerte que tengo de poder vivir de la música». Y es que, con más de dos millones de seguidores en las redes sociales y una legión de rendidos fans, Aitana Ocaña se siente una privilegiada. «Pero no me ha dado tiempo a creérmelo ni a que se me suba a la cabeza -puntualiza-. Además, ¿qué se me iba a subir? Este es un trabajo como cualquier otro. La diferencia es que ahora salgo a la calle y algunos me reconocen».

Otra cosa es su vida sentimental. Ahí Aitana prefiere correr un tupido velo. «Estoy feliz y contenta, pero las cosas del amor prefiero guardármelas para mí, igual que hay temas de mi familia que tampoco cuento. Pero eso no quita para que yo de repente en mi Instagram pueda colgar lo que quiera». Y por 'lo que quiera' entiende Aitana imágenes explícitas de su pasión por el actor Miguel Bernardeau, hijo de la actriz Ana Duato, la famosa Merche de la serie 'Cuéntame'.

«Houstiton tenemos un problemita», ironizaba Aitana este verano en su cuenta de Instagram junto una insinuante foto en blanco y negro donde se comía a besos a su novio, que aparecía risueño, recostado contra una pared y con el torso desnudo... Y hace apenas dos semanas volvió a subir a su chico a las redes en una serie de primeros planos en los que el actor, que parecía estar en la terraza de un restaurante, desplegaba todo su repertorio gestual. «Disfrutando de cada pecado», lo tituló la cantante.

No es la única pista que la pareja ha dado sobre su relación. Ella, que dice no haber sido llamada para la interpretación («Yo como actriz no me veo»), ha acompañado a Bernardeau, de 22 años, al rodaje de la serie 'Élite', e incluso acudió con él y con su 'suegra', Ana Duato, a la escuela Ideo para ofrecer una charla sobre sus trayectorias profesionales. «Aitana es divina», ha llegado a afirmar Duato.

El amor no es el único asunto sobre el que esta catalana no se pronuncia. Tampoco habla de política. «Tengo mis propias ideas sobre lo que está pasando en mi tierra, pero prefiero no opinar por si se malinterpreta. No quiero meterme en líos». La 'extriunfita' tuvo que aplazar su concierto del 18 de octubre en el Palau Sant Jordi por los disturbios en las calles de Cataluña. «Era muy difícil que la gente pudiera llegar. Y si es un día de huelga hay que respetarlo», declara.

Mientras graba un nuevo single del que aún no tiene fecha fija ni quiere desvelar el título («va a ser una sorpresa»), Aitana se prepara para asimilar la ceremonia de los Grammy Latino, que se celebrará a mediados de noviembre en Las Vegas. «Justo me estaban maquillando para el vídeo de Ghd, cuando recibí en mi móvil la felicitación de un club de fans -relata-. No entendía nada... Me quedé sin batería y tardé horas en saber que me habían nominado. Entonces llamé a mi madre y nos pusimos las dos a llorar. Yo es que soy así, muy intensa».