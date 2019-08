Alba Carrillo responde a Sandra Gago con un desnudo integral Alba Carrillo. / Instagram de Alba Carrillo La modelo posa sin ropa ante el espejo de su cuarto de baño y publica la foto en Instagram CARLA COALLA Jueves, 8 agosto 2019, 17:43

Alba Carrillo ha vuelto a sorprender a sus seguidores de Instagram con una fotografía muy subida de tono. La modelo ha subido la temperatura de la red social al mostrarse sin ropa en el espejo de su cuarto de baño, cuyo reflejo ha superado ya los 17.000 'me gusta', tal y como se muestra en su perfil. Un desnudo integral que, asegura, es el cumplimiento de la promesa que hizo a sus seguidores de posar en biquini: «Prometí foto en biquini, pero no lo he traído», ha comentado en tono de humor.

Y es que este posado respone a la promesa que hizo a comienzos de la semana, cuando Sandra Gago, la futura esposa de su exmarido, Feliciano López, hizo un posado en biquini presumiendo de espectacular físico que Alba Carrillo no tuvo más remedio que alabar: «Está cañón», manifestaba, al tiempo que aseguraba que también ella se fotografiaría en biquini para lucir cuerpo. Sin embargo, al final ha optado por inmortalizarse al natural.

Con este posado Alba Carrillo ha aprovechado para presumir del último tratamiento de estética al que se ha sometido, que le ha puesto «el culo a lo Kardashian», pero que ha matizado que «no es una operación de cirugía estética».Así, la modelo pareciera que trata de mostrarle al tenista lo que se ha perdido por haber decidido poner punto y final a su matrimonio.