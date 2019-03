Alba Carrillo, del amor al odio con Courtois Alba Carrillo, responde. / Telecinco La modelo responde a la entrevista concedida por el futbolista CARLA COALLA Jueves, 28 marzo 2019, 20:52

Si hace solo unas semanas saltaba a los medios la noticia de la nueva relación sentimental de Alba Carrillo, que la tendría con una sonrisa permanente en la cara, ahora vuelve a convertirse en la protagonista de un desengaño amoroso. A la modelo no le terminan de cuajar las relaciones, a juzgar por lo ocurrido con sus últimas amistades, que apenas se convierten en realidad cuando ya han terminado. Eso es lo que le ha sucedido a Alba con Thibaut Courtois, tal y como se deduce de las palabras que este le ha dedicado .

El jugador del Real Madrid le ha concedido una entrevista a De la Morena en la que ha explicado que «pasó de Alba Carrillo« y que lamenta todo lo que se ha dicho de él, ya que tiene »dos hijos«. A esto ha respondido la modelo de madera contundente, visiblemente enfadada y sin cortarse ni un pelo a la hora de hablar de su ya expareja: »Si tienes dos hijos, vigila tu pito«. A lo que ha añadido que »lo que has hecho está muy feo, señor Courtois. Yo siempre te he defendido y, se supone que, en cuanto tuvieras la oportunidad, tú lo ibas a hacer también y no lo has hecho. Lo que te pasa es que tienes la bragueta muy suelta. Y a mí, De la Morena, ningún futbolista me paga una casa con servicio y bolsos, que se dé por aludido quien quiera. Yo soy una mujer hecha y derecha y Courtois debía haber dicho que me ha vapuleado«, ha dicho, respondiendo también a las insinuaciones que durante la entrevista ha hecho el periodista.

Comienza así un nuevo capítulo en la relación entre Alba Carrillo y Thibaut Courtois, de los que se ha especulado sobre los verdaderos intereses de ambos para estar juntos. Mientras a ella la han acusado de haber propiciado un acercamiento con un jugador de fútbol, de él se ha dicho que no le convenía nada meterse «en líos de faldas», algo que podría haber sido lo que ha terminado por acabar con el 'affaire' entre ellos.