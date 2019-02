Albert Rivera: «No voy a perder ni un segundo ni me voy a despistar ni un minuto» El líder de Ciudadanos no ha podido evitar las preguntas de Carlos Herrera sobre su relación con Malú en una entrevista EL COMERCIO Gijón Lunes, 25 febrero 2019, 18:16

Albert Rivera no ha podido evitar las preguntas de Carlos Herrera sobre su relación con Malú en una entrevista para la cadena Cope.

«¿Cómo se ha sentido usted durante este fin de semana viéndose por temáticas personales en medios de comunicación abordando su vida privada con mayor o menor gracia o mayor o menor acierto?», se interesaba el periodista. Ante esta cuestión, Rivera se ha mantenido bastante firme y ha afirmado lo siguiente: «No voy a perder ni un segundo ni me voy a despistar ni un minuto en ver qué es lo que dicen de mí».

Y aunque el político ha reconocido que entiende «perfectamente» que en su posición, de carácter público, es normal tener que hacer frente a este tipo de situaciones, ha mantenido su postura: «Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía».