El romance de Albert Rivera y Malú ¿una tapadera para ocultar otro amor? Malú y Albert Rivera son la nueva pareja de la temporada. / Telecinco María Patiño asegura que las informaciones podrían no ser del todo ciertas CARLA COALLA Viernes, 1 marzo 2019, 20:40

«¿Por qué esto no se desmiente?», se preguntaba Gemma López, «en el fondo cuando tú no desmientes es porque no te interesa que se sepa algo más». Ha sido la reacción de una de las colaboradoras de 'Sálvame' a la última revelación de María Patiño, que esta misma tarde ha confesado que el romance de Albert Rivera y Malú podría ser «solo una tapadera», correspondiente a una filtración interesada, para esconder el verdadero amor de uno de los dos.

Gemma López ha ido más allá y ha reflexionado sobre el hecho de que en plena campaña electoral es posible que a la imagen del líder de 'Ciudadanos' le venga mejor el hecho de que Albert Rivera esté saliendo con Malú a que esté ejerciendo libremente su soltería quedando con varias personas (aunque ya se han desmentido algunas de las 'relaciones' que saltaron a los medios de comunicación y que tenían como protagonista al político).

Y es que la historia ha tomado otros tintes, pues las informaciones que hasta ahora han circulado sobre la pareja podrían no ser del todo ciertas, según han manifestado algunas colaboradoras de 'Sálvame'.«No puedo decir a qué se dedica mi informador, no es político. Me dio una información muy buena, pero si yo digo algo más, algunas personas pueden deducir quién es un informador. Se trata de un amigo mío de hace más de treinta años y ahora sabemos que pueden haberlo engañado», ha dicho Lydia Lozano sobre la persona que le dio algunas claves sobre esta relación entre Malú y Albert Rivera, de la que se lleva hablando varios días. María Patiño ha añadido que por el momento «no podía decir más», pero todo apunta a que en los próximos días conoceremos más detalles sobre este supuesto romance.