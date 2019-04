Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, habla de sus problemas de salud Alejandra Rubio. hija de Terelu Campos. / Telecinco Alejandra Rubio sigue desvelando diferentes aspectos de su vida a través del canal que protagoniza en 'Mtmad' CARLA COALLA Martes, 30 abril 2019, 20:52

Cuando Terelu Campos se ha convertido en una de las protagonistas del mes de abril debido a su inesperado y repentino abandono de 'Sálvame', su hija, Alejandra Rubio, ha aprovechado para desnudar una parte muy íntima de su alma y ha confesado con sus seguidores que padece un serio problema de salud desde hace varios años y ha relacionado esta dolencia con el hecho de que no pueda ponerse tacones.

Aprovechando el canal de 'Mtmad' en el que da visibilidad a algunos aspectos de su vida, tales como su familia, su casa o su propia relación sentimental, Alejandra Rubio ha confesado que sufre escoliosis desde los quince años. Además, se ha sincerado sobre el hecho de que al estar tan delgada se le nota mucho, lo que provoca que tenga un fuerte complejo.

La hija de Terelu Campos incluso ha enseñado en el vídeo una fotografía en la que muestra una radiografía propia en la que se evidencia el problema que padece y que hace que tenga muchos dolores, a pesar de su juventud.

«En este vídeo os voy a hablar de un problema que tengo por el que no me puedo poner tacones. Muchos me habéis preguntado qué me pasa y hoy estoy aquí para contarlo», ha dicho Alejandra Rubio justo antes de iniciar el vídeo en el que ha confesado la enfermedad que padece.