Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, traicionada y vendida por sus amigos Asegura que en los últimos meses, tras su mayoría de edad, ha visto como gente cercana a ella la utilizaba para intentar hacerse famosos EL COMERCIO Lunes, 22 octubre 2018, 12:56

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, no lleva un año fácil, ha perdido la protección de los píxeles y está más expuesta que nunca en unos meses complicados también por la salud de su madre. Por eso, la joven ha terminado por soltar toda la rabia acumulada en Instagram ante esas amistades que en este tiempo solo se han acercado a ella por el interés.

«Quería decir que me he llevado tantísimas decepciones con la gente desde que cumplí los dieciocho que no sé por dónde empezar. Gente súper interesada que de la noche a la mañana han dejado de estar porque ya habían conseguido su objetivo conmigo, que era conocer a tal persona o que les llevara a tal sitio. Niñas que odiaban las cámaras y ahora día sí día también las veo posando en photocalls», escribe Alejandra.

«Me he encontrado con amigos que tenían una doble vida, amigos que me han mentido hasta donde vivían y en qué trabajaban sus padres, amigos que me han reemplazado totalmente cuando les he presentado a alguien que tenga más fama o más seguidores que yo. Amigas que me amaban y que nunca iban a venderme y después me han clavado la puñalada por la espalda. No os podéis hacer una idea de todo lo que he pasado estos últimos 8 meses y supongo que seguiré pasando porque cada vez es algo nuevo. Entonces no os preguntéis por qué ya solo me fío de dos personas. Un beso».

Sin duda, Rubio está atravesando momentos muy duros, en los que tiene el apoyo de su familia y de su novio, Álvaro Lobo, con quien se fue a vivir hace unos meses.