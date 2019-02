Álex González habla del grave accidente que cambió su vida Álex González en 'Volverte a ver'. / Telecinco «Con el tiempo me di cuenta de que había sido un regalo que me había hecho la vida», afirma el actor en 'Volverte a ver' EL COMERCIO Gijón Sábado, 16 febrero 2019, 20:39

Fue uno de los momentos más difíciles de su vida, pero no ha tenido ningún reparo en hablar de ello. Aunque las emociones estaban a flor de piel, el actor Álex González, invitado del programa 'Volverte a ver' (Telecinco), no dudó en compartir una dura experiencia, que tiene grabada en la piel en forma de cicatriz, con una joven seguidora que trata de salir de una depresión en la que le ha sumido un reciente accidente de tráfico, como el que él tuvo que superar.

«Tuve un accidente de moto, me corté el brazo en dos sitios, casi lo pierdo, y en la pierna también tuve una herida muy desagradable. Fue un disgusto tremendo, estuve muy limitado», reveló el conocido actor de 'El Príncipe'.

González, visiblemente afectado, recordó que solo tenía 19 años cuando tuvo el accidente y que «a esa edad nunca piensas que un día se va a terminar, piensas que siempre vas a tener una oportunidad, dices ya lo haré, ya lo conseguiré...». Sin embargo, en un momento todo puede cambiar. Por eso, recalcó: «Con el tiempo me di cuenta de que había sido un regalo que me había hecho la vida. No vamos a estar aquí todo el rato, no siempre va a haber un mañana, el mañana es hoy». Y añadió: «El tiempo te da una perspectiva distinta, cuando miro mi cicatriz lo veo como un regalo, una señal que me dijo 'Adelante, sigue por tus sueños».