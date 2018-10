Álex Lequio se pronuncia tras la dura entrevista de Ana Obregón: «Es muy duro y todavía no estamos preparados» El joven ha querido dar las gracias por los mensajes de apoyo tras la conmovedora entrevista de su madre, Ana Obregón EL COMERCIO Jueves, 4 octubre 2018, 17:41

Tan solo unas horas después de que Ana Obregón diera una conmovedora entrevista en la que trataba el cáncer que padece su hijo, Álex Lequio también ha querido compartir unas palabras con sus seguidores de las redes sociales para agradecerles todo el apoyo que ha recibido a raíz de las declaraciones de su madre.

El joven asegura que no está preparado todavía para hablar de su lucha. «Muchísimos me habéis pedido por privado que comparta con vosotros la parte de mi experiencia con el cáncer que no menciona mi madre. Tal y como ha dicho ella en la entrevista, es muy duro y todavía no estamos preparados».

Sí ha querido dar las gracias por todo el ánimo y fuerza que le está dando todo el mundo en estos momentos: «Sin palabras por todos los mensajes de apoyo que sigo recibiendo. Se que os hubiera gustado que hiciera la entrevista con mi madre, pero no es posible».

Ahora que ha podido regresar a España, después de siete meses en Nueva York recibiendo tratamiento, Álex Lequio está aprovechando para continuar con su trabajo, como así explica: «Estoy aprovechando este 'respiro' del tratamiento para continuar con todos mis compromisos profesionales y la organización de la acción solidaria que hago todos los años, esta temporada con motivo de recaudación de fondos para ayudar a pacientes y familias en su lucha contra el cáncer. Lo siento».