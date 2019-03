«No pretendo imitar a nadie» Alfredo Ochoa, en el Campo de San Francisco. / PABLO LORENZANA El ovetense Alfredo Ochoa representará a Asturias en el certamen Míster International Spain, que se celebra en verano en la provincia de Cuenca JESSICA M. PUGA Viernes, 8 marzo 2019, 04:32

Alfredo Ochoa ha sido elegido asturiano más guapo del año, así que representará a la región en la final nacional de Míster International Spain 2019. De esta prueba, que se desarrollará entre el 1 y el 7 de julio en la localidad conquense de Villanueva de la Jara, saldrá el mejor portento del país, o sea, el joven que ofrece la combinación perfecta de belleza, carisma, elegancia y saber estar a juicio de un equipo de profesionales encargado de seleccionarlo.

A favor del representante asturiano, ovetense de la cosecha de 1999, juegan su simpatía, así como su pelo rizado castaño oscuro, sus 187 centímetros de altura y, sobre todo, unos ojos cuya descripción no encaja en ningún color concreto. «Sobre los ojos me han dicho de todo, desde que dan miedo hasta que nunca los habían visto que cambiaran tanto de tono», cuenta Ochoa, que puede presumir de haber sabido aprovechar al máximo la herencia familiar: «Uno de mis abuelos tiene los ojos azules y el otro, verdes. Los míos, según les de la luz, se pueden ver hasta de un color gris un poco peculiar», explica.

Alfredo Ochoa no conoce la fórmula secreta para ganar un certamen como Míster Internacional Spain. Ni siquiera cree que la haya ya que «entran en juego muchísimas más cosas que la apariencia física». Él va a ir a Villanueva de la Jara «muy tranquilo, decidido a disfrutar y hacerlo lo mejor que pueda».

Alfredo, en el Campo San Francisco de Oviedo. / P. L.

A la gala final no llegarán todos los candidatos, solo los mejores, los que destaquen en alguna de las pruebas que se irán sucediendo durante la semana. Las hay deportivas, de elegancia, saber estar y belleza y hasta una que valora el traje regional que luzcan los aspirantes a corona. Modelos que, por cierto, para ir rompiendo el hielo han hecho un grupo de Whatsapp al margen del oficial. «Así nos vamos conociendo, nos mandamos fotos haciendo el tonto y hablamos de muchas cosas. La idea es llegar al certamen con algo de confianza para que sea más sencilla la estancia», explica el representante asturiano.

La carrera en el mundo de la moda del ovetense está siendo fugaz. Hace tres años no solo no había pisado una pasarela, sino que ni tan siquiera había pensado en hacerlo. Hoy, además de ser quien tenga que dejar el pabellón asturiano bien alto en Míster International Spain, ya se ha paseado por las pasarelas asturianas en multitud de ocasiones, se ha lucido en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y ha protagonizado un corto, '#Treintaysiete', del asturiano José Luis Velázquez, cinta que el 15 de marzo recibirá el Urogallo de oro en manos del propio Ochoa. «Las cosas me están yendo bien porque no me he ido marcando objetivos», cree, al tiempo que matiza que su aspiración hoy no es ser el nuevo Kortajarena ni un Clooney. «No pretendo imitar a nadie, quiero ir avanzando hasta donde llegue y ya está», expone.

La moda le encontró por casualidad. Todo empezó por unas fotografías que le sacó su amiga Selene Álvarez mientras paseaban al perro. «Mi madre se puso una en el Whatsapp y una amiga que la vio le sugirió que me llevara a la agencia de modelos Rassim's. Me cogieron y hasta hoy», cuenta. La directora de la compañía, Lourdes Iglesias, es la delegada territorial en Asturias de Míster International. Ella tuvo que seleccionar entre 25 candidatos de la región quiénes eran la mejor opción para Asturias. Hecha una primera criba, en la sede central escogieron a Ochoa, que confiesa no seguir modas, pero sí ir siempre bien vestido. «Soy coqueto desde siempre», bromea, «me ayudan en el centro de belleza B&B».