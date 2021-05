Ana Rosa despeja las dudas sobre su posible futuro en Antena 3 Lo hace después de que se hiciese pública la idea de que la presentadora pudiera sustituir a Susanna Griso de cara a la próxima temporada Ana Rosa Quintana durante la emisión de su último programa / Telecinco EL COMERCIO Gijón Viernes, 28 mayo 2021, 10:56

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana, se ha sincerado en una entrevista y ha despejado su futuro más inmediato dentro de Telecinco, después de las sospechas sobre su posible fichaje en Antena 3 para sustituir a Susanna Griso.

Actualmente Ana Rosa se ha convertido en la presentadora con más audiencia en la televisión española debido a que el análisis de la actualidad social y política que realizan en su programa ha activado las críticas por parte de algunos grupos políticos, principalmente de Unidas Podemos.

Esta etapa llena de éxitos en la que ha conseguido superar los datos de audiencia de Antena 3 y TVE en su mismo franja horaria, ha traído el rumor de que la prsentadora iba a salir de manera definitiva de Mediaset al acabar la temporada. Sin embargo, cuando ha sido preguntado por Miquel Valls sobre este tema, Ana Rosa no ha dudado en desmentirlo. «El día que me vaya me iré a mi casa» ha respondido, quien ha dicho sentirse «muy feliz en Mediaset«. La conductora del programa ha indicado que no considera que pueda disfrutar en otra cadena como lo hace en Telecinco. «Dudo que en otros sitios pueda tener la libertad que tengo en Mediaset y el respeto».