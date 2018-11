Ana Rosa Quintana explota contra un reportero de su programa Todo ocurrió después de emitir un reportaje en el que el reportero se refería a las mujeres de 60 años como ancianas EL COMERCIO Gijón Viernes, 9 noviembre 2018, 18:05

Ana Rosa Quintana ha mostrado este viernes su indignación con lo que dijo uno de sus reporteros. Todo ocurrió después de emitir un reportaje grabado en Olot (Girona), en el que el reportero se refería a las mujeres de 60 años, que han sido violadas por un chico de 16, como «ancianas».

Al acabar el vídeo, Joaquin Prat dio paso a la presentadora, que tenía ganas de hablar. «Por cierto, respecto al tema de Olot y la ancianidad de las mujeres de 60 años, me imagino que quieres hacer una apreciación», ha dicho Prat. Ana Rosa ha explotado: «No me toquéis las narices más, ¿eh?. Es que dice mujeres de 60 años, y si yo les digo, y vosotros gilipollas, ¿pues qué», espetó Ana Rosa.

«Te ponen la muleta y entras como un miura», ha contraatacado Prat. «Yo no me doy por aludida. Es que en este momento una mujer de 66 años llamarle anciana me parece un poco atrevido. La vida ha evolucionado y la esperanza de vida es mayor», ha finalizado la presentadora.